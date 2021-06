Honduras acumula 6.353 muertos por covid-19 y 238.227 contagios en 15 meses

Una trabajadora de la Salud prepara una dosis de la vacuna AstraZeneca en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 31 may (EFE).- Honduras registra un acumulado de 6.353 muertos por la covid-19 y 238.227 contagios desde que la pandemia se comenzó a expandir, hace 15 meses, en marzo de 2020, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En su informe diario, el organismo sanitario confirmó 37 nuevos fallecimientos, con los que ya suman 6.353.

Añadió que para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virología procesó 2.371 pruebas, de las que 646 resultaron positivas, que dejaron el registro en 238.227.

Se suman 1.099 hondureños que están hospitalizados a causa de la covid-19, de los que 567 presentan una condición estable, 459 están graves y 73 en unidades de cuidados intensivos, indicó el Sinager.

Señaló además que 329 nuevos pacientes se han recuperado, con los que ya son 84.889 los que se han salvado de morir por la covid-19.

El país centroamericano ha tenido en los cinco meses que van de 2021 una incidencia de muertos y contagios más alta que la que registró en diez, entre marzo y diciembre de 2020, según los registros del Sinager.

Al cerrar diciembre de 2020 Honduras sumó 3.141 muertos y 122.763 contagios, mientras que en lo que va de 2021 los fallecidos ya son 3.212 y los enfermos 115.464.

En 15 meses de pandemia, mayo de 2021 es el de mayor incidencia de covid-19, con 1.072 muertos y 25.894 contagios.

Fuentes médicas que están al frente de la pandemia en hospitales públicos y privados han reiterado que mientras no se agilice el proceso de vacunación, que se inició en febrero y marcha lento, el país seguirá sumando muertos y contagios por miles.

Hasta ahora solamente han sido vacunados, con una o dos dosis alrededor de 300.000 personas, de los 9,5 millones de habitantes que tiene Honduras, de los que no entran en la inoculación los menores de 18 años y las mujeres embarazadas.