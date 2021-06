García Bragado clasificado para sus octavos Juegos Olímpicos

El marchador español Jesús Ángel García-Bragado. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Redacción deportes, 30 may (EFE).- Jesús Ángel García Bragado podrá participar, con 51 años, en sus octavos Juegos Olímpicos tras obtener su clasificación por ránking para Tokio 2020, una vez concluido, el 31 de mayo, el plazo establecido para hacerlo.

El marchador madrileño, que fue campeón mundial de 50 km marcha hace 28 años, ocupa el puesto 52 del ránking mundial de la prueba a tres atletas por país, una posición que le habilita para acudir a los Juegos.

García Bragado ya es el atleta masculino con más participaciones olímpicas del mundo. Estuvo en Barcelona'92 (décimo), Atlanta'96 (abandonó), Sydney 2000 (duodécimo), Atenas 2004 (quinto), Pekín 2008 (cuarto), Londres 2012 (decimoséptimo) y Río 2016 (vigésimo).

En la reciente Copa de Europa de Podebrady (R. Checa) se ganó la plaza en el equipo español con un tiempo de 4h01:40.

"Mi única preocupación era no bajar del puesto 60 del ránking y sin dejarme pelos en la gatera, sin darme un palizón, ante la proximidad de los Juegos", explicó a EFE García Bragado.

La pandemia de covid-19 ha alterado sus planes de preparación. "Quería ir a Doha a pasar calor, pero me exigían una cuarentena de 14 días sin salir del hotel y no ha podido ser, así que buscaré aquí las condiciones de calor y humedad más parecidas a las de Japón y trabajaré, sobre todo, en la cámara de calor", señaló.