Fútbol.- Carlo Ancelotti regresa al Real Madrid para las próximas tres temporadas

10-06-2014 Carlo Ancelotti presenta su página web ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador italiano Carlo Ancelotti vivirá una segunda etapa en el Real Madrid tras confirmar este martes que ha cerrado su vinculación con el club merengue para las próximas tres temporadas, ségun indicó la entidad en un comunicado.



"El Real Madrid comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas", informó el club, que presentará a su nuevo técnico este miércoles a las 18 horas en una rueda de prensa telemática desde la 'Ciudad Real Madrid'.



Ancelotti, de 61 años, vuelve al conjunto blanco después de su primera etapa de dos temporadas (2013-2015) que serán recordadas por la ansiada 'Décima' Copa de Europa que conquistaron los blancos en 2014, en Lisboa, tras ganar al Atlético de Madrid en una final de infarto.



En aquel periplo también consiguió llevar al Real Madrid a una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey, la última que han ganado los 13 veces campeones de Europa, que han apostado por un técnico conocido y cuyo carácter se asemeja más al de Zinédine Zidane que a las otras opciones que barajaba la entidad.



Finalmente no fue Antonio Conte, el perfil más 'áspero', y sin equipo tras su salida del Inter, ni Raúl González, cuya falta de experiencia ha sido un lastre para que la directiva se decidiese por él pese a su condición de 'hombre de la casa'. De esta forma, Ancelotti deja el Everton, donde ha entrenado las dos últimas temporadas, para sentarse en el banquillo del Real Madrid.



El entrenador italiano tenía contrato con los 'toffees' hasta junio de 2024, pero al conocer el interés del Real Madrid no dudó en desvincularse del club inglés para ponerse a disposición del equipo madrileño. Según varios medios británicos, no dispone de cláusula de rescisión.