Estas son las 5 fotos de Carla Giraldo imperdibles en Instagram

Mirando de frente





Aquí disfrutando de mi casa y lo que más me gusta. La noche 🌑, un @Jamesoncolombia 🥃 y un buen libro 📖. Y ustedes como disfrutan mientras están en casa??





Personajes q amare por siempre.. Ella es Francisca 🥰😍





Siempre digo la verdad así duela.. No todo tiene que ser bonito, los días grises tienen su encanto. Me encanta llorar.. me limpia el alma. Pero sobretodo intento sonreír.. Me burlo de mi misma Y me regaño por desistir ! Soy incorrecta Coqueta Amorosa Grosera Traviesa Verdadera Pero sobretodo fiel a mi misma! Aceptación !! Nada más importante que ser tu mismo. Un chisme.. AHORA AMOOOOO COCINAR!





El Fin de un nuevo comienzo y Yo solo sonrío! 📸 @reytuk

Carla Evelyn Giraldo Quintero nació el 30 de agosto de 1986 en Medellín, Colombia. Es hija adoptiva de María del Rosario "Charo" Quintero, maquilladora de efectos especiales de televisión y de Manuel Giraldo, comerciante de San andresito.

Debido a la cercanía de su madre con los directores, actores y actrices de telenovelas, Carla desde muy niña soñó con ser actriz y así fue como desde los cinco años de edad empezó a ser extra en diferentes producciones, hasta que le dieron la oportunidad de presentar un casting para Me llaman Lolita.

,​ sin embargo, a los doce años obtiene su primer papel protagónico en la telenovela, interpretando a Lolita Rengifo.

En el año 2000, siendo ya una adolescente, interpretó a Jenny Guerrero en Pobre Pablo y a Tatiana Samper en la exitosa serie juvenil Francisco el matemático. En el año 2012 Protagonizó La ruta blanca en Cadena Tres y Nora en Televen, además fue la antagonista de Cumbia Ninja, logrando una nominación en los premios Kids Choice Colombia y Kids Choice México.

En la actualidad desarrolla su rol de empresaria con un café llamado «El Industrial a las afueras de Bogotá». Las muñecas de la mafia (2019), fue la última participación de Carla Giraldo en la televisión.