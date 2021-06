En mayo Argentina y Colombia pasaron de la Copa América que puede ir a Brasil

Fotografía de archivo del exfutbolista brasileño Juninho Paulista con el trofeo de la Copa América el 3 de diciembre de 2019 durante el sorteo de la Copa América Argentina Colombia 2020 en Cartagena (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega

Redacción Deportes, 1 jun (EFE).- En mayo la Copa América encomendada a Argentina y Colombia quedó en entredicho pues sus organizadores salieron de la escena en un intervalo de diez días, y en una polémica decisión de la Conmebol apareció Brasil, aunque tras el anuncio aparecieron críticos que la dejaron de nuevo en el limbo.

En Colombia la búsqueda del camino de salida al compromiso con el torneo lo aceleraron las protestas sociales que se han tomado las calles hace más de un mes y han derivado en brotes de violencia y ponen en duda la seguridad.

En Argentina el avance implacable de la covid-19 en muchas ciudades del territorio, incluidas las cuatro sedes del torneo, convencieron a las autoridades sanitarias a recomendar la renuncia.

En Brasil la pandemia también campea y la idea de organizar el torneo ha polarizado la opinión.

Entre idas y vueltas, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció el 31 de mayo que la Copa América, que debió disputarse el año pasado, se jugará en Brasil, después de que en la noche anterior se informara de que no se celebrará en Argentina debido a la intensificación de la pandemia.

En un escueto comunicado, la Conmebol anunció que las "fechas e inicio del torneo están confirmadas", y que las "sedes y el 'fixture' serán informados en las próximas horas".

No obstante, en el último día de mayo la división interna en Brasil dejó incógnitas serias que solo se resolverán en el amanecer de junio.

FÚTBOL: LISTOS LOS OCTAVOS DE FINAL DE LIBERTADORES Y SUDAMERICANA

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana concluyeron sus fases de grupos rumbo a los octavos de final.

En la Libertadores, donde mandan los equipos brasileños y argentino con seis equipos clasificados cada uno, los bombos para el sorteo que se realizará el 1 de junio quedaron con los primeros de grupo en el uno: Atlético Mineiro, Palmeiras, Racing Club, Barcelona SC, Flamengo, Argentinos Juniors, Fluminense e Internacional de Porto Alegre.

Y los segundos de grupo en el otro bombo: São Paulo, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Cerro Porteño, Defensa y Justicia, River Plate, Universidad Católica y Olimpia.

En Copa Sudamericana en el bombo uno quedaron los líderes de grupo de la primera fase: Grêmio, Athlético Paranaense, Independiente, Peñarol, Libertad, Bragantino, Rosario Central y Arsenal.

Y en el otro bombo los terceros de la Libertadores, que entraron a la Sudamericana: Deportivo Táchira, Liga de Quito, Nacional, Junior, Santos, Independiente del Valle, América y el Sporting Cristal.

POLIDEPORTIVO: POSPUESTOS LOS PANAMERICANOS JUVENILES

El pasado 12 de mayo se aplazó de septiembre para noviembre la primera edición de los Juegos Panamericanos Júnior en la ciudad colombiana de Cali.

El objetivo, que la mayoría de deportistas "lleguen a la cita mucho más avanzados en sus planes de vacunación" contra la covid-19.

El evento, al que se espera que asistan más de 3.800 deportistas de América, que competirán en 39 disciplinas, se celebrará en Cali (suroeste) entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre en la que es, además, la segunda postergación por causa de la covid-19.

NBA: ELEGIDOS LOS FINALISTAS AL MVP

El 20 de mayo fueron elegidos los finalistas al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular 2020-2021 en la NBA: el base estelar Stephen Curry de Golden State Warriors, y dos pivotes, el serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets, y el camerunés Joel Embiid de los Philadelphia Sixers.

Los tres principales ganadores de votos para cada uno de los principales premios de final de temporada de la NBA: MVP, Jugador defensivo del año, Novato del año, Sexto hombre del año, Jugador de Mayor Progreso y Entrenador del año, fueron anunciados en "Inside The NBA" de TNT.

INDYCAR: CASTRONEVES, TETRA EN LAS 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS

El piloto brasileño Helio Castroneves, del equipo Meyer Shank Racing, se proclamó el 30 de mayo campeón de la edición 105 de las 500 Millas de Indianápolis.

Castroneves se unió a los legendarios a A.J. Foyt, Rick Mears y Al Unser como los únicos cuatro veces ganadores de la carrera del año más importante en la modalidad IndyCar después de haberla ganado en el 2001, 2002 y 2009.

GOLF: PHIL MICKELSON Y JASON KOKRAK FIGURAS EN EL PGA

El estadounidense Phil Mickelson, de 50 años, ganó el 23 de mayo el Campeonato estadounidense del PGA y se convirtió en el campeón más veterano en lograr un título de un torneo mayor en la historia del golf.

Mickelson, que capturó su sexto major, protagonizó el domingo más sorprendente en la historia del Campeonato del PGA después de mantenerse líder durante tres de los cuatro días de torneo.

El estadounidense Jason Kokrak superó a su compatriota Jordan Spieth en la cuarta ronda del torneo Charles Schwab Challenge para conseguir el domingo 30 de mayo su segundo título del PGA Tour.

Kokrak jugó 233 eventos del PGA Tour antes de conseguir su primera victoria, pero para su segundo título no tuvo que esperar tanto tiempo.

Carlos Andrés Valverde