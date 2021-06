En Florida una ley veta en el deporte escolar femenino a atletas transgénero

En la imagen, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

Miami, 1 jun (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este martes una polémica ley que prohíbe a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes femeninos de ámbito escolar con el argumento de que de esa manera se protege la "integridad" de esas competencias.

En un acto público en Jacksonville (norte de Florida), DeSantis firmó la ley SB 1028 y resaltó que ahora en Florida "las chicas van a jugar con las chicas y los chicos van a jugar con los chicos".

De la prohibición solo se salvan las niñas transgénero de escuelas elementales.

En el resto de competencias escolares y deportivas femeninas patrocinadas por los centros de enseñanza solo podrán participar deportistas que hayan nacido mujeres.

La ley pasó a pesar de las objeciones de sus opositores el trámite parlamentario.

Las dos cámaras del Congreso floridano están dominadas por el Partido Republicano, al que pertenece DeSantis, quien es un seguidor del expresidente Donald Trump y en esta legislatura ha sacado adelante una batería de leyes de talante ultraconservador.

Los contrarios a esta ley aducen que no solo es discriminatoria sino innecesaria y advierten que va a alienar más a una comunidad, la transgénero, que ya está marginada.

El Caucus Democrático del Senado de Florida dijo este martes en un comunicado que con esta ley sus colegas republicanos rechazaron "tanto la ciencia como la razón" y atacaron "abiertamente a menores de la comunidad LGBTQ+ sin un solo elemento que pruebe que existe un problema" con los transgéneros en el deporte escolar femenino.

Los demócratas subrayaron que no ha habido un solo caso de queja o incidente por la participación de una atleta trangénero en las competiciones escolares.

También subrayaron que los republicanos para ayudar a los más jóvenes deberían preocuparse y actuar ante "los incidentes de acoso, violencia y tendencias de suicidio" que están creciendo en el estado y criticaron el lenguaje "denigrante" usado en la redacción de la ley SB 1208.

Antes de esta ley existían en Florida normas de las asociaciones de deportes escolares para la participación de atletas transgénero.

Florida sigue así los pasos de Idaho, Tennessee, Arkansas y Mississipi, donde ya se han aprobado legislaciones semejantes, en varios casos cuestionadas ante la justicia, como va a pasar con la SB 1208, según anunció la organización Human Rights Campaign.

La Campaña de Derechos Humanos, la mayor organización de cabildeo político de la comunidad LGBTQ en el país, anunció hoy que presentará una demanda "para bloquear esta prohibición arbitraria y discriminatoria".