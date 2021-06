Embajador: Apoyo de congresistas colombianos a Trump afectó la relación con EE.UU.

En la imagen, el embajador de Colombia, Francisco Santos. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Bogotá, 1 jun (EFE).- El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, admitió este martes que el apoyo de congresistas del partido de Gobierno Centro Democrático a la campaña de Donald Trump hizo daño a las relaciones bilaterales que ha tenido el país con Estados Unidos.

"Hicieron daño, tengo que ser absolutamente sincero. Se lo dijeron al presidente (Iván) Duque algunos congresistas cuando hablaron con él el año pasado en noviembre y diciembre. Sí se generó un problema con esa intervención, un problema importante", dijo Santos en una entrevista con Blu Radio.

Sin embargo, el embajador Santos negó tajantemente que el jefe de Estado colombiano se hubiera inclinado en favor de Donald Trump o en contra de Joe Biden.

"No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente", sostuvo Santos.

Añadió: "Lo que sí le tengo que admitir es que lo otro sí causó daño. Ese precedente fue muy negativo, no se debe repetir y es un precedente en el que un poder interviene y genera una dislocación en una relación, nada más y nada menos en la más importante que tiene Colombia".

En su momento los congresistas demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego criticaron a políticos colombianos como María Fernanda Cabal, Carlos Felipe Mejía y Juan David Vélez, todos del partido oficialista Centro Democrático, por su apoyo a Trump, así como también mencionaron que el senador izquierdista Gustavo Petro también manifestó su preferencia por el entonces candidato demócrata, Joe Biden.

A eso sumó que el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, instó a los políticos colombianos a no involucrarse en las elecciones presidenciales de su país.

El embajador Santos aseguró a Blu Radio que la situación deja una lección y es "que la política es para dentro, no para afuera".

De todos modos Santos dijo que actualmente las relaciones entre los dos países están bien y que eso se refleja en la llamada telefónica, en abril pasado, del secretario de Estado Antony Blinken al presidente Duque, al igual que otros contactos de la administración Biden con Colombia.

Sin embargo, cinco meses después de posesionarse, el presidente Biden no ha tenido ningún contacto directo con Duque.