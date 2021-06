Elecciones de 2021 en México son las más violentas para mujeres, denuncia ONG

Vista hoy del vehículo en que fue asesinada la candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC) Alma Rosa Barragán, en Moroleón, estado de Guanajuato (México). EFE/Stringer /MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE[MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE]

Ciudad de México, 1 jun (EFE).- El proceso electoral de 2021 en México está siendo el más violento para las mujeres con 21 candidatas asesinadas hasta el momento, informó este martes la Observatoria Ciudadana Todas MX.

"El de 2021 es el proceso electoral más violento contra las mujeres, ya que 21 de los 35 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular cometidos durante el proceso electoral han sido cometidos contra mujeres", expresó la organización en un comunicado.

Además de esto también indicaron que suman más de 100 los candidatos de las elecciones intermedias del 6 de junio que cuentan con "denuncias, procesamientos, investigaciones y/o sentencias por delitos relacionados con violencia sexual, violencia familiar o por ser deudores de pensión alimenticia".

También dijeron que partidos y candidatos utilizan "como bandera electoral" la agenda de las mujeres y el discurso feminista a la vez que carecen de propuestas "claras, viables y sustantivas" e incumplen pactos y compromisos adquiridos en relación a estos asuntos.

Sobre comunicación, notificaron que hubo hasta el momento más de 85 reportes de comunicación sexista, violento y excluyente, amenazas y violencia política debido a género a mujeres realizadas por medios de comunicación, candidatos, partidos y legisladores.

La Observatoria Ciudadana Todas MX dio a conocer en una conferencia sus principales hallazgos identificados entre el 5 de marzo y el 31 de mayo a través de cinco ejes de trabajo.

El primero de ellos es el "uso equitativo de tiempo en comunicación y redes sociales" y el uso de lenguaje no sexista, en el que los estados con mayor número de reportes son Puebla, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México y Michoacán.

El segundo es la documentación y acompañamiento a casos de violencia política contra las mujeres por razones de género, y sobre esto precisaron que el 80 % de lo casos perpetrados son a nivel municipal.

En el siguiente eje dedicado al monitoreo, seguimiento y documentación sobre el cumplimiento del mecanismo para verificar que los candidatos no hayan sido sancionados o condenados por delitos de género, aseguraron que hubo 105 denuncias de candidaturas que no cumplían con ello.

De estos casos, 30 fueron en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (Movimiento Regeneración Nacional, Morena), 11 en el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y 7 en Movimiento Ciudadano, entre otros.

El cuarto eje es la evaluación, seguimiento y análisis comparativo de las agendas legislativas y de gobierno en favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la igualdad sustantiva y acciones para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres.

Informaron que "ningún partido cubre el 100 % del mínimo de puntos evaluados en información oficial por escrito sobre la agenda de las mujeres".

En medio de un clima violento con 89 políticos asesinados, México celebrará el 6 de junio su jornada electoral para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.