El sistema sanitario haitiano corre el riesgo de colapsar por el aumento de la covid-19

Puerto Príncipe, 1 jun (EFE).- El sistema sanitario de Haití corre el riesgo de colapsar ante el aumento de los casos de la covid-19 que mantienen desbordados los hospitales de la empobrecida nación caribeña, advirtieron este martes las autoridades.

"Si la situación continúa así, no importa lo que hagamos, el sistema sanitario se romperá", dijo Lauré Adrien, director del Ministerio de Salud de Haití, quien afirmó que los hospitales están recibiendo pacientes graves a causa de la covid-19 en los últimos días.

Haití ha confirmado 14.711 casos de coronavirus y 319 muertes, según los datos actualizados al 27 de mayo, que indican que 2.258 personas están hospitalizadas.

"Nuestro sistema sanitario en su conjunto no tiene la capacidad, no tiene la fuerza para poder soportar una pandemia como la que está ocurriendo ahora, con tantos pacientes que necesitarán atención", continuó Adrien en una entrevista con la emisora RTVC.

Una nota publicada por el Hospital San Lucas informa de que la unidad de tratamiento de infecciones respiratorias agudas que recibe casos de la covid-19 "está actualmente saturada", por lo que se pide a los afectados a dirigirse a otros centros.

"El nuevo coronavirus está haciendo daño en Haití. La covid-19 es una realidad", señaló, por su lado, el Ministerio de Salud.

Actualmente se está realizando una encuesta para conocer la opinión de la población sobre la enfermedad, pero también sobre la vacuna anunciada por las autoridades haitianas para finales de junio.

El presidente del país, Jovenel Moise, anunciará este martes nuevas medidas para luchar contra la pandemia, el mismo día que finaliza el nuevo estado de emergencia declarado por ocho días para tratar de detener los contagios, que han llevado al Ministerio de Educación a prohibir las actividades por el fin del curso escolar.

Durante estos días de estado de emergencia, sin embargo, las autoridades se han preocupado más por animar a la población a participar en el referéndum del próximo 27 de junio, con el que Moise quiere aprobar una nueva Constitución, que no cuenta con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.