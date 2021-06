El líder del Frente Polisario abandonará España esta noche

Vista del Hospital San Pedro de Logroño, donde estaba ingresado el líder del Frente Polisario, Brahim Gali. EFE/ Raquel Manzanares

Madrid, 1 jun (EFE).- El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, tiene previsto salir de España esta misma noche en un avión civil desde el aeropuerto de Pamplona, norte del país, después de que un juez haya descartado imponerle medidas cautelares, han informado fuentes del ministerio de Exteriores.

De acuerdo con otras fuentes conocedoras del dispositivo, Gali -que ha pasado más de un mes en el hospital San Pedro de Logroño, donde ingresó el 18 de abril por covid-19- ha recibido el alta en ese centro sanitario del nordeste de España sobre las 22 horas (20.00 GMT) y ha sido trasladado en ambulancia hasta el aeródromo.

El ministerio español de Exteriores aseguró que Marruecos ha sido informado a través de los cauces diplomáticos correspondientes de la salida de Gali, "que portaba la documentación a su nombre con la que entró en España".

La cancillería recuerda que el responsable del Frente Polisario, movimiento independentista del Sáhara Occidental, llegó a España "en situación crítica y fue acogido por razones humanitarias".

Gali llegó el 18 de abril con identidad falsa a través del aeropuerto de Zaragoza e ingresó en la UCI del hospital de Logroño por covid-19; el 12 de mayo pasó a planta, donde se ha recuperado de la enfermedad hasta que este martes ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por las dos querellas presentadas contra él por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio, torturas y otros.

El juez de Pedraz ha rechazado enviar a prisión provisional o retirar el pasaporte al líder del Polisario como pedían las acusaciones al considerar que no hay "riesgo de fuga alguno" ni "elementos siquiera indiciarios" para creerle "responsable de delito alguno".

El ministerio de Exteriores español recalca que, una vez que el juez ha decidido no adoptar medidas cautelares, Brahim Gali no tiene restringida su capacidad de movimiento.

La presencia de Gali en España ha desencadenado una crisis diplomática con Marruecos, que incluyó la avalancha migratoria en Ceuta cuando más de 8.000 personas entraron de forma irregular en la ciudad autónoma española ante la relajación de la vigilancia en la frontera del país vecino.