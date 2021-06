El 'Kun' Agüero se une al Barcelona de su amigo Messi

Añade declaraciones de Agüero, Laporta y menciones vídeo y foto ///Barcelona, 31 Mayo 2021 (AFP) - El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero ha fichado por el Barcelona para las dos próximas temporadas en un movimiento que puede ayudar a mantener en el club a Lionel Messi, todavía pendiente de renovar.Agüero firmó un contrato "hasta la finalización de la temporada 2022/23 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (122 millones de dólares)", informó el club azulgrana este lunes en un comunicado."Cuando hace un mes y medio el Barça preguntó por mí, ni lo dudé", aseguró Agüero este lunes durante su presentación como nuevo jugador barcelonista.La llegada del argentino confirmó los rumores que apuntaban al equipo azulgrana como probable destino del 'Kun' después que el 29 de marzo anunciara que abandonaría el City, donde ha marcado una época.En una década en el club inglés, Agüero, de 32 años, ha marcado 260 goles en 390 partidos, siendo el máximo anotador de la historia de los 'Citizens'. - Amplio palmarés - Agüero ha ganado en esos diez años cuatro ediciones de la Premier League, una FA Cup (Copa de Inglaterra), cinco Copas de la Liga inglesa y 3 Community Shield (Supercopa de Inglaterra), pero se fue con la espinita de no haber logrado una Champions, que tal vez pueda alcanzar con su nuevo equipo.Sus últimos minutos con el City son los que jugó el pasado sábado cuando entró por Sterling (77) en la final del máximo torneo europeo de clubes, que ganó el Chelsea 1-0.El delantero argentino regresa ahora a la Liga española, donde ya jugó entre 2006 y 2011 en las filas del Atlético de Madrid, al que llegó procedente de Independiente.Agüero también sabe lo que es ganar en España, donde se proclamó campeón de la Europa League y de la Supercopa de Europa en 2010 con el equipo rojiblanco, en el que marcó 100 goles en 230 encuentros.El fichaje del 'Kun' puede constituir una nueva baza para el Barça en su afán de retener al capitán azulgrana Lionel Messi, que finaliza contrato el 30 de junio y todavía no ha renovado, aunque tanto el nuevo fichaje azulgrana como el presidente Joan Laporta, quisieron desligar ambos asuntos."Veníamos negociando hace tiempo (el fichaje con el Barça), después lo que pase con Leo son decisiones que tomará él con el club", afirmó el 'Kun' Agüero."Pero, obviamente que es un placer que juguemos juntos. Si él sigue acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club como hizo siempre", añadió Agüero sobre Messi."El fichaje del 'Kun' Agüero es por el 'Kun' Agüero, queremos hacer un equipo competitivo y evidentemente también queremos que se quede Leo, ya se lo hemos dicho", afirmó, por su parte, Laporta, en la presentación de su primer fichaje, desde que volviera a la presidencia del club en marzo pasado.- Hacer un equipo competitivo - Laporta ya había afirmado el pasado viernes que "el nuevo contrato con Messi va bien, pero no está hecho aún y hay que seguir para que se haga".El mandatario azulgrana añadió que la permanencia del argentino "no es un tema de dinero, es un tema de hacer un equipo con posibilidades de ganarlo todo".La llegada del 'Kun', buen amigo del capitán azulgrana, puede ser un paso en esa línea que acabe por mantener a Messi en la nave barcelonista.Agüero, que llega a coste cero como agente libre al finalizar su contrato con el City, "es el primero de unos cuantos fichajes que vais a ir conociendo a lo largo de junio", dijo Laporta, quien también afirmó que las conversaciones para la continuidad del técnico Ronald Koeman "van muy bien".El siguiente en llegar podría ser el defensa también procedente del City, Eric García, que jugará la Eurocopa con España.Tras su incorporación al Barcelona, Agüero volará a Argentina para unirse a su selección, que se dispone a disputar la Copa América.gr/dr/mcd -------------------------------------------------------------