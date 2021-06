El desempleo en Sudáfrica aumenta ligeramente al 32,6 % y bate un nuevo récord

EFE/EPA/KIM LUDBROOK/Archivo

Johannesburgo, 1 jun (EFE).- La tasa de desempleo en Sudáfrica, la economía más desarrollada del continente africano, aumentó ligeramente y marcó un nuevo récord en el primer trimestre de 2021 situándose en el 32,6 %, informó hoy el instituto oficial de estadísticas Stats SA.

La tasa creció ligeramente un 0,1 % en relación al trimestre anterior, manteniéndose el número de desempleados en 7,2 millones, con un aumento de 8.000 personas en paro.

En el cuarto trimestre de 2020, la cifra del 32,5 %, empujada por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, representó un récord histórico para Sudáfrica, la más alta desde 2008, año en el que se iniciaron las mediciones trimestrales.

Según la encuesta, el número de personas empleadas en el primer trimestre de este año se mantuvo casi sin cambios en 15 millones, con una ligera disminución de 28.000 personas.

El número de solicitantes de empleo aumentó un 6,9 % (201.000) y el número de personas que no eran económicamente activas disminuyó un 0,3 % (38.000) en relación al trimestre anterior, lo que resultó en una disminución de 164.000 de la población no activa económicamente.

La Stats SA revela que la tasa de desempleo entre los jóvenes de entre 15 y 34 años aumentó del 41,7 % al 43,6% en el primer trimestre de 2021.

Los sectores en los que aumento el empleo fueron el de las finanzas, la minería y la industria manufacturera, y se perdió empleo en los de la construcción, el comercio, los hogares, el transporte y la agricultura.

La tímida recuperación económica tras su caída por la pandemia de la covid-19 no se ha traducido, de momento, en una creación de empleo significativa.

El Gobierno del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, prometió reimpulsar economía y superar la crisis de desempleo que arrastra el país austral, que ya se encontraba en recesión antes de la pandemia.

La pandemia ha azotado a Sudáfrica con especial fuerza -es, con más de 1,6 millones de casos y más de 56.000 muertes, el país de África más golpeado por la covid-19-, pero, en realidad, la economía más avanzada del continente estaba ya en recesión desde 2019.

De acuerdo a las proyecciones que hizo a finales de 2020 el Gobierno sudafricano, el producto interior bruto (PIB) se contrajo ese año al menos un 7,2 %.