El Consejo de Seguridad volverá a reunirse mayoritariamente en persona

Naciones Unidas, 1 jun (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU volverá durante junio a reunirse mayoritariamente en persona, tras meses de reuniones virtuales por la pandemia de la covid-19.

Así lo anunció este martes Estonia, que preside durante este mes el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.

Los quince países se reunieron ya hoy en la sala del Consejo de Seguridad para aprobar el programa de trabajo para junio, en el que la mayor parte de las sesiones figuran como encuentros en persona.

Pese a ello, aún se celebrarán por videoconferencia varias reuniones, incluidos dos debates abiertos, en los que habitualmente participan más países y en los que a menudo intervienen ministros y otros altos cargos.

El Consejo de Seguridad comenzó a reunirse de forma telemática tras el estallido de la pandemia de la covid-19 y, aunque regresó a los encuentros físicos durante un tiempo, con la segunda ola de la enfermedad en Nueva York retomó el formato virtual.

El embajador estonio ante la ONU, Sven Jürgenson, defendió este martes que las reuniones en persona son “mucho más eficientes” y que las videoconferencias aún plantean problemas de procedimiento, como la imposibilidad de celebrar votos de procedimiento por las reglas que se aprobaron al inicio de la pandemia.

Aunque la sede de Naciones Unidas opera aún con importantes restricciones y muchos funcionarios continúan trabajando a distancia, en las últimas semanas se han celebrado algunas citas importantes, incluida una reunión sobre el conflicto palestino-israelí en la Asamblea General, a la que asistieron ministros de varios países.

Por ahora no está decidido el formato que la organización utilizará para las reuniones de alto nivel de la Asamblea, que tradicionalmente reúnen en Nueva York cada septiembre a una mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno del mundo.

Preguntado al respecto, Jürgenson recordó hoy que aunque la situación de la covid-19 en Estados Unidos y en otros países es mucho mejor, eso no ocurre en todo el mundo, por lo que debe tenerse en cuenta para que no se discrimine a los líderes de esas zonas donde el virus aún tiene gran presencia.