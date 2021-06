EEUU/Rusia.- Lavrov afirma que Rusia no espera "decisiones históricas" en la cumbre entre Putin y Biden

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este martes que el Gobierno no espera que de la cumbre entre los presidentes del país euroasiático y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, prevista para el 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra, salgan "decisiones históricas".



"En cuanto a la próxima cumbre (...) no nos estamos creando ilusiones, no estamos tratando de crear la impresión de que habrá algunos avances, algunas decisiones históricas", ha señalado Lavrov, según ha recogido la agencia de noticias rusa Sputnik.



Según especificó la Casa Blanca cuando se confirmó la fecha de la reunión entre ambos líderes, Biden y Putin discutirán "toda la gama de cuestiones urgentes" entre ambos países, a medida que "buscan restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación" entre Moscú y Washington. Por su parte, el Kremlin precisó que los líderes debatirán la lucha contra la pandemia de COVID-19 y la "resolución" de los conflictos regionales.