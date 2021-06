Economía.- El ministro de Exteriores de Reino Unido intervendrá en el caso de las reservas de oro de Venezuela

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, ha sido habilitado para intervenir en la próxima audiencia del Tribunal Supremo anglosajón en el caso de la reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, que se realizará entre el 19 y el 21 julio.



La audiencia escuchará las apelaciones del Banco Central de Venezuela, liderado por el régimen de Nicolás Maduro, y un grupo representante del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, por el acceso a las reservas de oro que Venezuela tiene en Londres.



El caso se remonta a mayo de 2020, cuando el Banco Central de Venezuela registró una demanda contra el Banco de Inglaterra por su negativa al acceso de sus reservas de oro. La institución inglesa explicó entonces que reconocían a Juan Guaidó como el máximo mandatario del país latinoamericano, por lo que se negó a responder a una institución que estaba bajo control de Nicolás Maduro.



En julio del año pasado, una sentencia del Tribunal Superior inglés determinó como una cuestión preliminar que la declaración del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, reconociendo a Juan Guaidó como "presidente constitucional interino de Venezuela" era inequívoca y vinculante para la Corte bajo el principio de "una sola voz".



Sin embargo, la Corte de Apelación en octubre no estuvo de acuerdo y concedió la apelación del Banco Central de Venezuela, ordenando que el caso regresara al Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelación concluyó que, en ausencia de una indicación clara del gobierno del Reino Unido de que el señor Guaidó fue reconocido no solo como el jefe de Estado 'de jure' de Venezuela, sino también como el jefe de Estado 'de facto', el Tribunal Inglés tendría que realizar un análisis fáctico detallado.



Así, se invitó al ministro de Exteriores a intervenir en el proceso, y se otorgó permiso a los representantes legales del Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar alegaciones sobre el caso ante la Corte Suprema en la audiencia de julio.



Las reservas en la 'City' ascienden a aproximadamente 1.600 millones de euros. El instituto emisor venezolano tenía la intención de vender hasta 1.000 millones de esas reservas para entregar ayuda humanitaria, recursos y medicinas a los ciudadanos venezolanos en el marco de la pandemia.



Según un comunicado de los abogados representantes de la institución venezolana al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo de Guaidó "desafía la autoridad del Banco Central de Venezuela para negociar con los activos extranjeros de institución central".



"Después de haber perdido en la Corte de Apelaciones, (Guaidó) está buscando cambiar el sentido de un juicio que determinó que tanto el presidente Nicolás Maduro como el autoproclamado presidente interino Guaidó podrían ser reconocidos por el Gobierno de Reino Unido en diferentes capacidades", recoge el texto.



Los abogados del Banco Central venezolano han advertido que el resultado de este caso puede afectar al atractivo de la 'City' de Londres y del Banco de Inglaterra como depósito seguro de activos soberanos extranjeros.



En enero de 2021, Guaidó cesó de sus funciones como diputado y presidente de la Asamblea Nacional tras no presentarse a las elecciones de 2020. Reclamó su supuesta autoridad como presidente interino como continuación de su función anterior, lo que según los abogados de la institución venezolana, le otorga una posición constitucional "cuestionable" para continuar en este litigio.