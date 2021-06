Doku cree que Bélgica tiene un "equipo para hacer algo grande en la Eurocopa"

FE/EPA/Guillaume Horcajuelo/Archivo

Bruselas, 1 jun (EFE).- El delantero belga del Rennes, Jérémy Doku, que a sus 19 años afronta su primer torneo con la selección de Bélgica, cree que los "Diablos rojos" de Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku tienen mimbres para hacer una Eurocopa importante.

"Tenemos un equipo para hacer algo grande en la Eurocopa, tenemos que estar en lo alto. Yo intentaré demostrar de lo que soy capaz en mi primera selección y disponer de tantos minutos como sea posible", declaró este martes en rueda de prensa el canterano del Anderlecht, que suma seis comparecencias como internacional y dos goles.

El atacante, que tendrá que buscar un hueco en la nutrida delantera de la que dispone Roberto Martínez, aseguró que su objetivo es "demostrar al entrenador que no tomó la decisión equivocada" al convocarle en el grupo de 26 futbolistas que defenderán los colores de Bélgica en el torneo.

Dokuf fue uno de los jugadores que este lunes, en el primer día de concentración de Bélgica en Tubize, al sur de Bruselas, recibió una primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 junto al resto de jugadores y cuerpo técnico que no tenían anticuerpos.

"Ahora que estoy vacunado me siento bien y me puedo concentrar en el fútbol", señaló.