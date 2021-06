Cuba recibe en Guatemala a Islas Vírgenes rumbo al Mundial de Catar 2022

En la imagen, jugadores de Cuba celebran un gol. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 1 jun (EFE).- Las selecciones de Cuba y de Islas Vírgenes Británicas se enfrentan este miércoles en Guatemala como parte de la eliminatoria al Mundial de Fútbol Catar 2022 en la que ninguno de los dos equipos ha conseguido puntos.

El partido entre las dos selecciones caribeñas se disputará en el estadio Doroteo Guamuh Flores, de Ciudad de Guatemala, a las 15:30 hora local (21.30 GMT) a puerta cerrada.

Debido a las prohibiciones por la pandemia de la covid-19 en Cuba, el juego que corresponde a la penúltima jornada del Grupo C de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) se disputará en la capital guatemalteca.

Las selecciones caribeñas tienen mínimas posibilidades de ganar el boleto a la siguiente ronda porque no han conseguido puntos en las dos jornadas anteriores.

El equipo de Cuba perdió 1-0 contra Guatemala el 24 de marzo y el 28 del mismo mes cayó 1-2 ante Curazao. Mientras que el de Islas Vírgenes fue derrotada por la selección guatemalteca 0-3 el 27 de marzo y 3-0 por San Vicente y las Granadinas el día 30.

Para los dos duelos que le restan -frente a Islas Vírgenes y San Vicente el 8 de junio-, Cuba convocó a 17 foráneos, entre ellos el defensa Modesto Méndez (Fort Lauderdale-USA), el volante Davide Incerti (Ternana Calcio-ITA) y el delantero William Pozo (Strommen-NOR).

El Grupo C donde se encuentran ambas selecciones lo encabeza Curazao, pero empatado a 6 puntos con Guatemala, por lo que los expertos estiman que serán estas dos selecciones las que definan el único boleto a la segunda ronda eliminatoria de la CONCACAF en su duelo directo del 8 de junio.

En la siguiente ronda de la eliminatoria se enfrentarán las selecciones ganadoras de los seis grupos en partidos de ida y vuela. El primer lugar del A jugará contra el F, el líder del B ante el puntero del E y el ganador del grupo C irá contra su homólogo del D.

Los tres equipos que triunfen avanzarán a la hexagonal final rumbo a Catar 2020 por parte de la Concacaf.

Alineaciones tentativas:

.Cuba: Sandy Sánchez; Dariel Morejón, Carlos Vásquez, Yosel Piedra, Jorge Luis Corrales; Modesto Méndez, Davide Incerti, Luis Paradela; William Pozo, Maikel Reyes y Joel Apezteguía.

Seleccionador: Pablo Sánchez.

.Islas Vírgenes Británicas: Phillip Jules; Kristian Javier, Giovanni Grant, Jerry Wiltshire, Justin Smith; Miguel Marshall, Carlos Septus, Jamie Wilson, Joshua Bertie; Tyler Forbes y Robbie Green.

Seleccionador: Daniel Neville

Estadio Doroteo Guamuch Flores.