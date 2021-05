Crudo avanza ante perspectiva de un mercado global más ajustado

(Bloomberg) -- El crudo subió a cerca de US$67 el barril después de que la alianza OPEP+ pronosticara un mercado global más ajustado antes de una reunión de política de producción.

Los futuros en Nueva York avanzaron alrededor de 1% desde el viernes después de no liquidarse el lunes debido a un feriado en EE.UU. Un comité de la OPEP+ predijo que el petróleo acumulado durante la pandemia de covid-19 casi ha desaparecido, y que las existencias disminuirán rápidamente en la segunda mitad del año. Se espera que la alianza ratifique un aumento de producción programado en julio cuando se reúna más tarde el martes.

La sólida recuperación de EE.UU. y Europa le ha dado a la OPEP+ la confianza de que los mercados globales podrán consumir la producción estancada, a pesar de los repuntes de casos en algunas partes de Asia y la perspectiva de una mayor oferta de Irán, tras un posible acuerdo nuclear. El Comité Técnico Conjunto de la OPEP pronosticó que de septiembre a diciembre, las existencias caerán en al menos 2 millones de barriles por día.

