Costa Rica registró en mayo la quinta parte de casos y muertes por covid-19

Familiares de pacientes visitan el área de emergencias para covid-19 de un hospital, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 31 may (EFE).- Costa Rica cierra este lunes el mes con la mayor cantidad de casos y muertes por covid-19 en lo que va de la pandemia, en el marco de una tercera ola de contagios que en los últimos días muestra cierta tendencia a la baja, pero que mantiene los hospitales saturados.

Los datos oficiales indican que a este lunes se contabilizan un total de 318.986 casos y 4.041 muertes a lo largo de la pandemia, y que mayo ha sido el mes con las cifras más elevadas con 67.995 contagios (21,3 % del total) y 810 fallecimientos (20 % del total).

Mayo superó prácticamente por el doble a los meses septiembre de 2020 (34.473 infectados), octubre de 2020 (34.211) y abril de 2021 (33.645), que habían sido los de los números más altos.

Esta tercera ola se comenzó a vivir en la segunda quincena de abril, después de las vacaciones de semana santa en las que hubo pocas medidas restrictivas y en las que se observaron aglomeraciones de personas en sitios turísticos.

Antes de esta ola Costa Rica no había llegado una sola vez a los 2.000 casos diarios, un número que se volvió habitual para el mes de mayo e incluso en dos ocasiones se superaron los 3.000 casos en un solo día.

Al parecer, poco a poco la ola ha comenzado a mostrar una tendencia a la baja, que coincide con el endurecimiento de algunas medidas como los límites de aforo en los comercios, restricciones a la circulación de vehículos y la suspensión total del curso lectivo entre el 24 de mayo y el 12 de julio.

La semana del 17 al 23 de mayo hubo 14.764 casos para una disminución del 7 % con respecto a la semana previa, mientras que en la del 24 al 30 de mayo hubo 14.455 para una pequeña reducción.

Sin embargo, la cantidad de hospitalizados no ha bajado y este lunes hay 1.406 personas internadas, de las cuales 533 se ubican en cuidados intensivos, área que durante todo el mes ha estado con listas de espera para el ingreso de pacientes desde otras secciones hospitalarias.

El informe semanal de vacunación más reciente indica que, con corte al lunes 24 de mayo, han sido aplicadas 1.457.802 dosis de vacunas y que 590.285 personas ya tienen las dos dosis.

Hasta ahora, el país ha recibido 2.148.525 dosis de vacunas: 1.812.525 son de Pfizer, 204.000 de AstraZeneca y 132.000 entregadas por el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, fabricadas por AstraZeneca.

Costa Rica está vacunando como prioridad al personal de primera línea de respuesta (grupo 1) y a las personas mayores de 58 años (grupo 2). Además, ya comenzó con la gente entre los 16 y los 57 años con factores de riesgo (grupo 3) y a docentes, trabajadores del poder judicial, recolectores de basura y privados de libertad (grupo 4).