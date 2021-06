Ciudad en Brasil controla covid con 75% de vacunados con Sinovac

People gather at a park in Serrana, Brazil, on Wednesday, May 26, 2021. The small town of 46,000, where the virus has been twice as deadly as in its neighbors, was chosen for a study researchers say is the first of its kind in the

(Bloomberg) -- Un estudio en una pequeña ciudad brasileña, en el que sus habitantes fueron vacunados con la vacuna fabricada por Sinovac Biotech Ltd., demostró que puede controlar los brotes de covid-19 con más eficacia de lo que se esperaba en las pruebas clínicas, lo que da un nuevo impulso a la vacuna fabricada en China, que se aplica en decenas de países en desarrollo.

Mientras las ciudades vecinas se veían muy afectadas por la pandemia, Serrana, una ciudad de 45.000 habitantes donde el Gobierno del estado de São Paulo llevó a cabo el estudio, vio cómo las muertes se reducían en un 95% en las cinco semanas posteriores a la vacunación masiva. Los casos sintomáticos disminuyeron un 80% y las hospitalizaciones cayeron un 86%.

Alrededor del 75% de los habitantes de la ciudad fueron completamente vacunados; de la población adulta objetivo, el 95% se presentó para recibir las dos dosis.

No se notificaron efectos secundarios graves de la vacuna y no hubo muertes relacionadas con el covid entre los participantes 14 días después de la aplicación de la segunda dosis. La zona alrededor de Serrana, a unos 315 kilómetros de São Paulo, fue invadida por la variante P1 durante el estudio, lo que confirma la eficacia de la vacuna contra la cepa encontrada por primera vez en Brasil, dijo Ricardo Palacios, director de investigación del Instituto Butantan.

“Ahora podemos decir que es posible controlar la pandemia con las vacunas”, dijo Palacios, y agregó que las cifras del covid-19 también disminuyeron en el caso de los niños. “Esto demuestra que no es necesario vacunar a los niños para abrir las escuelas”.

El estudio de Serrana puede ofrecer pistas a otros países en desarrollo sobre la cantidad de población que debe ser vacunada para comenzar a superar la pandemia que sigue causando estragos en América Latina y otros países. También es la más reciente de una serie de pruebas del mundo real que validan la controvertida vacuna china, que acaba de superar el umbral mínimo de eficacia del 50% en ensayos clínicos, el más bajo entre las vacunas covid de primera generación. Sinovac, una empresa con sede en Pekín, también ha sido criticada por revelar menos datos sobre ensayos y seguridad que los fabricantes de vacunas occidentales.

Qué tan bien funciona la vacuna de Sinovac es una pregunta de gran importancia para el mundo en desarrollo, que depende en gran medida de la vacuna china después de que los países ricos adquirieron vacunas de ARNm extraordinariamente efectivas de las empresas occidentales BioNTech SE, Pfizer Inc. y Moderna Inc.

La vacuna, llamada CoronaVac, está siendo utilizada por varias decenas de países que van desde Hong Kong a Perú, y ya se han distribuido más de 600 millones de dosis. También forma la columna vertebral del esfuerzo de inmunización en China, donde se administran más de 20 millones de dosis de seis vacunas diferentes todos los días.

El estudio fue dirigido por el Instituto Butantan, que produce CoronaVac en Brasil. Casi dos tercios de los habitantes de Serrana se vacunaron entre febrero y abril, y otro tercio no pudo recibir la inyección por ser menor de 18 años o estar embarazada.

“Este es el primer estudio de este tipo en el mundo”, dijo Dimas Covas, director de Butantan, en una conferencia de prensa el lunes. “Se trata de datos primarios sobre los efectos de la vacunación en una población que ayudarán a las autoridades a desarrollar políticas públicas”.

La vacuna china, elaborada a partir del método tradicional de inyectar una forma inactiva del virus para estimular la respuesta inmunitaria, fue objeto de un intenso escrutinio y crítica internacional a principios de este año, después de que los ensayos clínicos en Brasil, Turquía e Indonesia situaran la eficacia de la vacuna entre el 50% y más del 90%. La empresa y sus socios en los ensayos no abordaron las discrepancias, lo que alimentó aún más las dudas.

Sin embargo, los datos que están surgiendo de los países que han desplegado ampliamente la vacuna en los últimos meses han sido positivos. El mes pasado, un estudio basado en casi 130.000 trabajadores de salud de Yakarta, la capital de Indonesia, mostró que la vacuna es un 94% eficaz contra la infección sintomática y reduce la hospitalización y la muerte en un 96% y un 98% respectivamente, tasas comparables a las de las vacunas de ARNm.

Todavía se desconoce la eficacia de la vacuna para detener la transmisión, es decir, si puede detener también la propagación de la infección y no sólo de la enfermedad.

Si bien las tasas de contagio mejoraron después de que se administraron las primeras dosis, el covid-19 no se controló adecuadamente en Serrana hasta después de que se aplicó una segunda dosis. Pronto se publicará un estudio completo.

Esto subraya la importancia de que la gente vuelva a vacunarse por segunda vez. En Brasil se han administrado unos 66 millones de vacunas, que cubren al 21,4% de la población con una sola dosis. Se considera que alrededor del 10,5% del país está totalmente inoculado, según el rastreador de vacunas Bloomberg.

A pesar del amplio uso de la vacuna en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no le ha concedido la lista de uso de emergencia, la versión del organismo de la aprobación reguladora que se ha dado a las vacunas occidentales y a una inyección similar de la empresa china Sinopharm.

El sello de aprobación de la agencia internacional de salud permitiría que la inyección se distribuyera aún más ampliamente a través del mecanismo global Covax (Centro de Acceso Global a Vacunas Covid-19) que pretende garantizar el acceso a vacunas seguras y eficaces, especialmente para los países pobres. La OMS está buscando más datos de la compañía sobre el proceso de fabricación y seguridad de vacuna, informó Dow Jones la semana pasada, citando a personas familiarizadas con el tema.

Nota Original:Sinovac Shot Controls Covid in Brazil Town After 75% Covered (2)

