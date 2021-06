Cancelan un amistoso Japón-Jamaica por problemas con las pruebas PCR

Japón no acepta cualquier test negativo en covid-19. Son válidas las PCR de cultivo nasofaríngeo o de saliva, pero no de la faringe o ciertas zonas de la garganta, como los que estaban en posesión de algunos de los jugadores jamaicanos. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT/Archivo

Tokio, 1 jun (EFE).- Un partido amistoso que las selecciones de fútbol de Japón y Jamaica iban a disputar el 3 de junio en Sapporo, en el norte del país asiático, ha sido cancelado después de que se negara el embarque a la mitad del equipo jamaicano por sus test PCR.

"De los 20 jugadores que tenían programado participar en el encuentro, 10 y el resto del personal entraron en Japón siguiendo el procedimiento obligatorio, pero con 10 jugadores no se puede hacer un partido internacional por lo que hemos decidido cancelarlo", dijo este martes la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) en un comunicado.

El organismo explicó que los 10 jugadores "no pudieron embarcar en el vuelo programado y llegar a Japón el 31 de mayo, tres días antes del partido", como era requerido, porque no cumplieron "las estrictas medidas de prevención de epidemias contra la covid" adoptadas para la celebración del torneo amistoso anual, la Copa Kirin.

Según información publicada por el diario Jamaica Gleaner, seis de los diez afectados son integrantes de equipos británicos a los que no se les dejó embarcar en su vuelo de conexión en Ámsterdam porque la PCR necesaria para entrar en Japón no se ajustaba a los criterios que exigen las autoridades del archipiélago nipón.

Japón no acepta cualquier test negativo en covid-19. Son válidas las PCR de cultivo nasofaríngeo o de saliva, pero no de la faringe o ciertas zonas de la garganta, como los que estaban en posesión de algunos de los jugadores jamaicanos.

El certificado de la prueba también requiere un formato concreto e incluir información determinada que, de no constar, no se acepta.

Se desconoce el motivo por el que no llegó el resto de jugadores.

La selección jamaicana tenía previsto disputar tres partidos amistosos: el cancelado de Sapporo, otro contra Serbia el 7 de junio en Kobe (oeste) y otro contra el equipo olímpico japonés el 12 de junio en Nagoya (centro). La JFA no se ha pronunciado sobre los dos últimos.

El problema con los controles fronterizos japoneses por la covid se conoce el mismo día en el que llegó al país el primer equipo olímpico extranjero, el combinado femenino de sóftbol de Australia, a menos de dos meses del inicio de los Juegos de Tokio.