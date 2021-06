Brasil.- El presidente de la comisión del coronavirus dice que Bolsonaro actuó "deliberadamente" para no comprar vacunas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el senador Omar Aziz, considera que ya hay pruebas suficientes de que el Gobierno de Brasil actúo "deliberadamente", a través de un "gabinete paralelo", para retrasar la compra de vacunas contra el coronavirus, apostándolo todo a la "inmunidad de rebaño".



"Ya tenemos suficientes evidencias de que Brasil no quiso comprar vacunas", ha aseverado Aziz, quien considera que "no hay nada más que probar", por lo que la CPI, la comisión que investiga la gestión de la pandemia en Brasil, puede ya dar parte a la Fiscalía para que inicie los trámites para procesar a los funcionarios del Gobierno responsables.



Después de un mes recabando información y escuchando los testimonios de algunas de las figuras más importantes del Gobierno y de otras instituciones sanitarias del país durante los meses más duros de la pandemia, Aziz ha deslizado que es imposible desligar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de responsabilidades.



Aziz está convencido de que las directrices, o la falta de ellas, lanzadas por Bolsonaro durante la pandemia son fruto de las reuniones que habría estado teniendo con un "gabinete paralelo" al Ministerio de Salud, uno de los puntos por los que se les preguntó a los anteriores responsables de la cartera, entre ellos Luiz Henrique Mandetta, quien confirmó que Bolsonaro contaba con "asesoramiento externo".



"Se reunió mucho más con el 'gabinete paralelo' que con el ministro de Salud", ha dicho en declaraciones al periódico 'Estadao'. Aziz considera que el comportamiento de Bolsonaro resulta del todo "atípico" para un líder mundial, "ni siquiera en una 'republiqueta', que no tiene absolutamente nada, el líder va sin mascarilla y sigue diciendo ese tipo de cosas".



Aziz ha ido más allá y ha puesto en duda las declaraciones del exministro de Salud Eduardo Pazuello ante la CPI y ha descartado que se viera con Bolsonaro una vez a la semana para abordar la crisis sanitaria tal y como afirmó, "pero sí se reunió a diario con ese 'gabinete paralelo'".



Aziz, senador por el conservador Partido Social Democrático (PSD), considera que la negativa del presidente Bolsonaro a seguir con las directrices mundiales que defienden el aislamiento social y el uso de mascarilla para evitar la expansión del virus "están directamente relacionadas" con su apuesta por la inmunidad colectiva.



El grupo de siete senadores opositores e independientes del total de once que conforma esta comisión afirma que los documentos y la información que se ha recabado hasta ahora no dejan duda de que Bolsonaro contó con un "gabinete paralelo", formado, entre otros, por el entonces secretario de Comunicación, Fábio Wajngarten; políticos afines, empresarios y personal médico.



En lo que respecta al plan de inmunización, la pasada semana, el director del Instituto Butantan, Dimas Covas, denunció ante la CPI que desde el Gobierno Federal se ignoró hasta un total de tres propuestas para adquirir vacunas y lamentó que los "contratiempos" del presidente Bolsonaro, en especial con una de las vacunas desarrolladas en China evitaran que Brasil fuera "el primer país del mundo en iniciar la vacunación".