Brasil aún no confirma si organizará la Copa América 2021

Modifica título y copete ///Asunción, 1 Jun 2021 (AFP) - A menos de dos semanas de su inicio, Brasil, el segundo país en el mundo con más muertes por Covid-19, será el anfitrión de la Copa América 2021 entre el 13 de junio y el 10 de julio, aunque la disputa del torneo no está 100% confirmada por el gobierno de Jair Bolsonaro."¡La Conmebol Copa América 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas", anunció la Conmebol en su cuenta de Twitter, luego de que Argentina y Colombia, las sedes originales, quedaran fuera de carrera.Sin embargo, la noche del lunes el ministro de la Casa Civil (gabinete), Luiz Eduardo Ramos, dijo que la realización del torneo no está 100% confirmado."Todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso. Pero no vamos a rehuir la demanda, en caso de que sea posible de atender", declaró Ramos en Brasilia.El funcionario explicó que el gobierno de Jair Bolsonaro ha puesto varias condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para la realización del torneo, como que no haya público y que todas los miembros de las delegaciones sean vacunados. - "Decidiremos el martes" - "Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos, en dos grupos, habrá 65 personas por delegación, todos vacunados. Las sedes serán responsabilidad de la CBF. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarán con los estados", declaró el ministro."Mañana (martes) tendremos una posición final", añadió.Brasil, anfitrión y campeón en 2019 de la última Copa América, fue uno de los países menos mencionados en esta ronda de nombres que surgieron en los últimos días para reemplazar a Argentina y Colombia, aunque es el que posee la mejor infraestructura en la región para recibir el torneo, ya que cuenta con una red de estadios modernos desde el Mundial-2014.No obstante, Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia. Con 212 millones de habitantes, totaliza 462.000 muertes por covid, el segundo peor balance mundial, en tanto que ocupa el tercer lugar del ranking de casos con más de 16 millones de contagios.Se espera que la Conmebol en las próximas horas anuncie las sedes y las fechas de los partidos del centenario torneo de selecciones.Temprano el lunes, en la primera reacción del gobierno de Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourao aseguró que la realización de la Copa América en su país tiene "menos riesgo" que en Argentina, que atraviesa su peor momento de la pandemia."La ventaja es el tamaño de nuestro país y el número de estadios. Se pueden repartir" los partidos en todo el territorio, afirmó Mourao a la salida del palacio presidencial de Planalto en Brasilia.Al argumentar sobre la elección de la nueva sede de la Copa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sostuvo que "el gobierno de Brasil demostró agilidad y capacidad de decisión en un momento fundamental para el fútbol sudamericano", de acuerdo con el sitio web de la institución.- Pandemia y crisis social - La Copa América había sido postergada en 2020 por la irrupción de la pandemia del coronavirus.El domingo, la Conmebol decidió que la Copa América no se juegue en Argentina debido a la intensa ola de contagios del covid-19 por la cual el gobierno exigió el cumplimiento de un muy estricto protocolo sanitario.Hace 10 días resolvió también cancelar la sede de Colombia a causa de un estallido social que completa un mes y deja un saldo a la fecha de al menos 60 muertos. Era la primera vez que el más antiguo torneo de selecciones del mundo se iba a realizar en dos países en simultáneo.Los manifestantes colombianos expresaron en las calles su descontento con la posibilidad de que su país organizara la Copa América, mientras que en Argentina un sondeo reciente había indicado que el 70% de sus habitantes estaba en contra de recibir el torneo continental. El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este lunes que le pidió "tiempo" a la Conmebol hasta hoy para analizar la situación sanitaria pero que las "sedes elegidas" están "en alerta epidemiológica".Argentina registra casi 3,8 millones de infecciones con más de 77.000 fallecimientos, y en las últimas semanas ha anotado entre unos 21.000 y 40.000 casos diarios, un cuadro sanitario que el gobierno considera el peor desde que se inició la pandemia. El promedio de muertes alcanza a casi 500 por día. - Preocupación - La alarmante situación epidemiológica en Latinoamérica también llamó la atención de los jugadores, que se mostraron contrarios a la realización del torneo por la elevada tasa de contagios.Diego Godín, capitán y defensor de la selección uruguaya, y el delantero Luis Suárez, levantaron la voz desde la concentración de la Celeste en Montevideo, y manifestaron su preocupación con la puesta en marcha de la Copa."Lo que queremos y deseamos es tener las garantías y la tranquilidad para todos los actores de la Copa América (...) Se jugará donde nos den las garantías, donde nos den la tranquilidad de que se pueda jugar", dijo este lunes el 'Faraón' Godín, jugador del Cagliari de 35 años. Previo a la cancelación de la Copa en Argentina, Suárez subrayó que "estamos en una situación difícil a nivel mundial, pero más en Sudamérica en los últimos meses y Argentina es uno de los países más complicados. Por eso llama un poco la tención que se juegue la Copa América".bur-nn/cl/ma/ol -------------------------------------------------------------