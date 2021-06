Ayotzinapa exige liberación de estudiantes de Chiapas con bloqueo en Acapulco

Estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa vandalizan hoy el Palacio Federal en Acapulco, estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

Acapulco (México), 1 jun (EFE).- Un centenar de integrantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa exigieron este martes la liberación de 19 estudiantes encarcelados en el estado de Chiapas mediante un bloqueo y actos vandálicos en el balneario de Acapulco, sur de México.

Los estudiantes de Ayotzinapa bloquearon la avenida principal del puerto y vandalizaron las instalaciones del Palacio Federal donde llevaron a cabo destrozos, pintadas y lanzaron cócteles molotov para exigir la salida de la cárcel de sus compañeros de la escuela normal rural de Mactumatzá, en Chiapas.

"Alto a la represión en Mactumatzá", "Chiapas +43", y "Mactumatzá vive", fueron algunas de las pintadas que dejaron en el edificio de Gobierno los estudiantes de Ayotzinapa que sufrieron el episodio de la desaparición de 43 de sus compañeros en septiembre de 2014.

Pasado el mediodía, los estudiantes, provenientes de la ciudad de Tixtla de Guerrero, a unos 120 kilómetros de Acapulco, arribaron al popular balneario para manifestarse contra la represión policiaca que han sufrido sus compañeros en Chiapas en las últimas dos semanas.

El 18 de mayo, cientos de estudiantes protestaban por mejoras en la educación, entre ellas que el examen de ingreso fuera presencial y no en línea ya que un gran porcentaje de estudiantes no tienen acceso a internet.

Aquel día fueron detenidas y posteriormente encarceladas 95 personas, 74 mujeres y 21 hombres, entre ellos dos menores, por bloqueos a las vías de comunicación y vandalismo.

Días después, las mujeres fueron vinculadas a proceso en libertad, los dos menores de edad fueron vinculados con la medida cautelar de externación, mientras que un juez determinó hace una semana que los 19 hombres continuarían recluidos .

Debido a ello, en Chiapas, Ciudad de México y otros estados estudiantes de escuelas normales, para maestros rurales, junto con maestros y organizaciones sociales se han manifestado para exigir la salida de la cárcel de los detenidos.

En Acapulco, de manera extraoficial, autoridades informaron que por lo menos cuatro cócteles molotov fueron utilizados dentro de las instalaciones donde se encontraban más de 300 personas laborando.

De acuerdo con algunos trabajadores del lugar, los estudiantes se dirigieron de manera agresiva al personal de seguridad a quienes les exigieron que avisaran a los trabajadores que desalojaran las instalaciones y minutos después la primera bomba de fuego fue detonada y las otras tres fueron arrojadas posteriormente.

Ante tal escenario los trabajadores fueron evacuados a través de las salidas de emergencia.

"No sabíamos lo que estaba pasando porque estábamos en los pisos de arriba y a nosotros no nos avisaron que desalojáramos, fue hasta que salimos y nos dimos cuenta de las cosas", relató un trabajador.

Luego de estos hechos, agentes de la Policía Municipal, así como de Protección Civil revisaron y acordonaron el área para evitar el paso a las instalaciones. No se reportaron heridos y solo algunas personas sufrieron crisis nerviosas.