"Asumir el control de la pelota", el patrón de Berizzo ante Uruguay

Fotografía cedida de Eduardo Berizzo, entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, quien habla este martes, en conferencia de prensa acerca del plan de juego que tiene la selección de cara al partido ante Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022, en Ypané. EFE/CORTESÍA APF ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

Asunción, 1 jun (EFE).- El entrenador de Paraguay, Eduardo Berizzo, no descartó variaciones en su esquema en el partido que enfrentará a su selección el jueves con Uruguay en las eliminatorias a Catar, pero siempre dentro del patrón de "asumir el control de la pelota".

"Asumir el control de la pelota, atacar con profundidad, con mucho movimiento, manteniendo un alto ritmo de juego y defendernos de un equipo que tiene atacantes desequilibrantes", dijo el argentino en rueda de prensa virtual.

Abundando en la idea de juego, y en la adaptación al mismo de los seleccionados, entre los que hay novedades, Berizzo señaló que no hay obstáculo alguno.

"Toda la gente convocada ya sabe nuestra idea de juego, la gente joven ya sabe cómo jugamos, aprovechamos bien el tiempo, entrenando, los futbolistas se adaptan, el compromiso de estar en una selección es siempre alto"

"Conozco bien a mis jugadores, hemos conseguido algunos resultados positivos, otros no, la identidad del equipo siempre fue dando paso hacia adelante, tenemos que seguir progresando y desarrollando. Confió mucho en mis futbolistas y en el tiempo que pasamos juntos", añadió.

Preguntado si firmaría ahora mismo por cuatro puntos, producto de un empate con Uruguay y otro con Brasil, el siguiente choque de la Albirroja, cinco día después, en Asunción, dijo no querer hacer ese tipo de augurios.

"A mí no me gusta especular con esto, los resultados se analizan después de los partidos, lo que intentaremos hacer es jugar y ser fieles a nuestra identidad, ya veremos al final de los partidos si nos premia".

El técnico no avanzó pistas de la alineación que presentará en Montevideo, señalando que se definirá entre el entrenamiento de hoy y del miércoles, antes de volar a la capital uruguaya.

En la misma rueda de prensa, el defensa Fabián Balbuena, coincidió con el técnico en la compenetración de los convocados y expresó la voluntad de trasladar sus instrucciones a "la cancha y conseguir el resultado favorable".

"Entrar desde el primer minuto enchufados, ser protagonista desde el inicio, son partidos difíciles, los detalles son los que marcan la diferencia. Trabajaremos para tratar de hacer daño al rival", acotó el hasta hace poco defensa del West Ham United inglés.

De los 32 convocados, 21 juegan en equipos del extranjeros, mientras que 11 lo hacen en el fútbol paraguayo.

En la lista de "locales" presentada el domingo hay primerizos en las convocatorias de la Albirroja como Alexis Duarte, de Cerro Porteño, Hugo Martínez, de Libertad, o el también 'gumarelo' Julio Enciso, de 17 años.

Otra de las novedades entre los convocados es David Martínez, del River Plate paraguayo, nacido en Argentina, donde desarrolló buena parte de su carrera futbolística, pero de madre paraguaya.

Entre los habituales, Berizzo volvió a confiar en los hermanos Romero, Óscar y Ángel, en el San Lorenzo argentino, y en Miguel Almirón, en el inglés Newcastle United Football.

Paraguay ocupa el cuarto lugar de tabla sudamericana con seis puntos, los mismos que Uruguay, las dos selecciones con la mitad de enteros que Brasil, que lidera la zona.

La Albirroja no se clasifica para un Mundial desde Sudáfrica 2010, donde llegó a cuartos.