Asesinan a funcionario de Comisión de Búsqueda en centro de México

Guanajuato (México), 31 may (EFE).- Un joven integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Guanajuato, centro de México, fue asesinado el domingo, informaron las autoridades este lunes.

"Las Comisiones externamos nuestra profunda consternación por el asesinato de nuestro compañero en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas", publicó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en un comunicado firmado también por 30 comisiones estatales dedicadas a la misma labor, entre las que no está la de Guanajuato.

El funcionario asesinado es Javier Barajas Piña, de 27 años, hermano de Guadalupe Barajas Piña, maestra de primaria que fue reportada como desaparecida el 29 de febrero del 2020, en el municipio de Salvatierra, de Guanajuato.

La desaparición de su hermana motivó a Javier a sumarse a las tareas de búsqueda en campo que realizan colectivos de la entidad, para tratar de encontrar a su hermana, conocida como la maestra Lupita.

Los restos de Lupita fueron encontrados en una fosa clandestina en Salvatierra, en lo que ahora es el mayor hallazgo de cadáveres en Guanajuato: de ahí fueron extraídos 76 cuerpos, entre finales de octubre y principios de noviembre de 2020.

Pero no fue hasta febrero cuando la Fiscalía General del Estado notificó a los familiares que uno de esos cuerpos, era el de Guadalupe.

A pesar del hallazgo de su hermana, Javier decidió seguir participando en los trabajos de los colectivos e incluso fue integrado formalmente en la Comisión Estatal de Búsqueda, en el área de búsquedas en campo.

"El trabajo de Javier en los últimos meses, primero como hermano de Guadalupe y luego como funcionario de la Comisión Estatal de Guanajuato, estuvo dirigido a la búsqueda de la verdad y justicia para las personas desaparecidas", apuntó el comunicado de la CNB.

Al igual que su hermana, su cuerpo fue localizado con heridas de bala en la zona centro de Salvatierra el pasado domingo, informó la Fiscalía local.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato no se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con datos de la CNB, en Guanajuato, entidad ubicada en la región centro del país, hay 2.559 personas reportadas como desaparecidas. Además, 266 que estaban en esta situación, fueron localizadas sin vida.

En México, son 88.498 los desaparecidos, de los cuales el 74.5 por ciento son hombres.