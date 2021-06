AMP. Pol. dep.- Franco anuncia que el fútbol femenino será profesional el 15 de junio

01-06-2021 El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, en el Congreso de los Diputados. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CSD



La reforma del ADO es una prioridad tras Tokyo 2020 y se están dando las "últimas pinceladas" a la nueva Ley del Deporte



El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha anunciado este martes que el Gobierno declarará como profesional el fútbol femenino el próximo 15 de junio, en su participación en la Comisión de Cultura y Deporte en el Congreso de los Diputados.



"He querido que sea en mi primera comparecencia en sede parlamentaria y ante esta cámara donde les anuncie solemnemente que el próximo 15 de junio el Consejo Superior de Deportes declarará profesional el fútbol femenino de máxima categoría", indicó en su primera comparecencia en el Congreso como secretario de estado para el Deporte.



José Manuel Franco indicó que pretenden que esta declaración se lleve a cabo "desde el diálogo" y el "entendimiento" con todas las partes implicadas: jugadoras, clubs y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



"Esperamos contar con el apoyo unánime de todo el estamento deportivo y político, porque avanzar en materia de igualdad es un beneficio global para la sociedad en su conjunto, es síntoma de buena salud democrática y de políticas públicas orientadas a crear sociedades más libres y justas. Es un reto de todas y todos, y el Consejo Superior de Deportes va a liderarlo", manifestó.



El presidente del CSD señaló que el fútbol, también en el ámbito del feminismo y la igualdad, actúa como "locomotora" para lograr la igualdad real y efectiva. "Es un camino no exento de dificultades, pero estamos preparados e ilusionados para transitarlo", subrayó el presidente del Consejo.



De esta forma, el Gobierno cumple con el objetivo, anunciado por la anterior secretaria de estado para el Deporte Irene Lozano, de que el fútbol femenino sea profesional en la máxima categoría de la Primera Iberdrola para la temporada 2021-22.



'ÚLTIMAS PINCELADAS' A LA LEY DEL DEPORTE



Para Franco, el deporte español ha pasado una "durísima prueba" y aún está saliendo de una crisis social y sanitaria "sin precedentes" por la COVID-19, que aún no ha sido definitivamente superada, y subrayó que cada euro invertido en actividad física evita hasta 15 çde gasto sanitario.



El presidente del CSD lamentó que, según datos de la Fundación España Activa, el 44 por ciento de los españoles no practica deporte o ejercicio físico, y destacó que un reciente estudio de la consultora Price-Waterhouse-Coopers cifró la contribución del deporte al PIB en un 3,3 por ciento.



Acerca de la aprobación de la nueva Ley del Deporte, informó de que se ha acabado "prácticamente" la redacción del nuevo texto que sustituya al de 1990 y se le están dado las "últimas pinceladas y retoques técnicos" para ser debatida en la Cámara Baja "antes del verano", incorporando elementos que se han hecho patentes durante la pandemia.



Recordó que el Gobierno impulsará también una Ley de ordenación de las profesiones del deporte para evitar el "intrusismo profesional" en el sector, la regulación del Seguro Deportivo Obligatorio y la aprobación de la nueva Ley antidopaje en octubre de 2020.



"En la actualidad estamos en conversaciones con la Agencia Mundial Antidopaje para la revisión de los últimos comentarios incorporados por el Consejo de Estado al texto para su futura aprobación por esta cámara", añadió.



"EL MAYOR PRESUPUESTO DESDE BARCELONA'92"



Tras el bloqueo presupuestario de los años anteriores, el presupuesto para 2021 del CSD es "el mayor" desde los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, con 251 millones de euros y a los que se sumarán 9,4 para la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), un 95 por ciento más con respecto al presupuesto de 2016, último año olímpico.



"Es una asignación histórica, nunca se había hecho una apuesta tan firme y sólida por el sector deportivo", apuntó Franco, que desglosó que las federaciones deportivas recibirán en este 2021 un total de 66,8 millones, 12,7 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 23,5 por ciento.



"QUE SE CELEBRE TOKYO 2020 ES MOTIVO DE ESPERANZA"



España ya tiene a 263 deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y a 65, para los paralímpicos. Asimismo, se han vacunado a 819 personas de las delegaciones olímpica y paralímpica con la primera dosis de Pfizer.



"La celebración de estos Juegos es indicador significativo de la vuelta a la normalidad que todos deseamos. Y aunque los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio van a ser unos Juegos diferentes. Estoy convencido de que las y los deportistas clasificados nos depararan muchas veladas de alegría y satisfacción. El hecho de que vayan a celebrarse ya es de por si un motivo de esperanza y de reencuentro con el mundo", señaló.



Tras Tokyo 2020, el CSD afrontará la tarea de "revitalizar" el programa ADO para que vuelva a ser "punto de referencia" y apoyo en las carreras de los deportistas españoles en el próximo ciclo olímpico de París 2024.



Respecto a la presencia del público en los estadios para presenciar eventos deportivos, Franco reiteró que en la medida de que la responsabilidad les "dicte" pueda ir acudiendo de una "forma paulatina". "Creo que es un signo de vuelta al optimismo, dentro de la responsabilidad que tiene el Gobierno para garantizar la salud de todos los españoles", reseñó.