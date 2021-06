AMP.- Kenia/Somalia.- Kenia advierte de que podría suspender los vuelos humanitarios a Somalia

Denuncia un "mal uso" de los mismos para "asuntos bilaterales y políticos"



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Kenia ha advertido de que podría suspender los vuelos humanitarios a Somalia debido a un "mal uso" de los mismos para "asuntos bilaterales y políticos", en medio de un nuevo aumento de las tensiones diplomáticas entre ambos países.



El Ministerio de Exteriores keniano ha enviado una nota a las agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales para notificar que "para los vuelos humanitarios, los organismos de la ONU y otras agencias deberán entregar al Ministerio una lista de pasajeros y bienes que van a ser transportados a Somalia de cara a su aprobación".



Así, ha destacado que "se ha dado cuenta del mal uso de los vuelos humanitarios para asuntos bilaterales y políticos, en contra de la nota presentada el 11 de mayo por la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA)", según ha informado el diario keniano 'The Standard'.



En dicha nota, la KCAA anunció una prohibición de los vuelos desde y hacia Somalia, a excepción de los de carácter humanitario, una decisión que llegó apenas unos días después de que Mogadiscio y Nairobi retomaran sus relaciones diplomáticas, rotas en diciembre de 2020 ante las denuncias de Somalia contra Kenia por su presunta injerencia en sus asuntos internos.



Por su parte, fuentes oficiales somalíes han indicado que Mogadiscio no ha sido notificado de la posible suspensión de los vuelos humanitarios y han destacado que no ha habido contactos con el Gobierno keniano sobre este asunto.



"Sólo estamos viendo los comunicados en los medios", ha indicado una de estas fuentes, citada por el portal somalí de noticias Garowe Online. Asimismo, otra fuente ha destacado que la decisión de Nairobi "no concierne" a Mogadiscio.



En esta línea, una de las fuentes ha argüido que Kenia está trasladando su "frustración" sobre la situación al espacio aéreo con el objetivo de presionar a Somalia, que ha impuesto restricciones al comercio de qat --un estimulante vegetal-- desde el país vecino.



Las precarias relaciones entre ambos países después de que Somalia ordenara la expulsión del embajador de Kenia en el país, al considerar que el Gobierno de Nairobi estaba interfiriendo los intentos para celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales, que debieron arrancar en diciembre y que aún no han tenido lugar.



Asimismo, ambos países están sumidos en un proceso abierto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para dirimir la disputa sobre las aguas territoriales en la frontera con Somalia, situación que ha tensado las relaciones desde hace años.