AMP.- Colombia.- La CIDH visitará Colombia del 8 al 10 de junio para verificar las denuncias de vulneraciones de DDHH

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Colombia del 8 al 10 de junio para verificar las denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos durante el paro nacional y la violenta represión de las protestas.



Así lo ha confirmado la CIDH a través de una publicación en su perfil de Twitter, después de que el Gobierno del presidente Iván Duque, que un primer momento rechazó la visita, haya aceptado finalmente la entrada de un equipo de observación.



Durante la visita, la comisión se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, entre ellos autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes civiles, colectivos, sindicatos y gremios de Derechos Humanos, según ha precisado.



"En particular, la CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones, así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto", ha subrayado la comisión.



Antes de que la CIDH confirmase su visita, su secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, ha remitido a la ministra de Relaciones Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez, una misiva en la que ha recalcado que la misión se encargará de documentar los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones, informa la emisora colombiana RCN.



En la carta, la representante de la comisión ha reconocido el interés del Gobierno colombiano en una visita de verificación, aunque ha advertido de que "la realización de la visita de trabajado de la Comisión a Colombia sobre los Derechos Humanos en el contexto de las protestas no depende, ni es excluyente de la celebración de la audiencia pública sobre la situación general de Derechos Humanos en ese país".



La CIDH ha calificado como "imperiosa" la necesidad de esta visita, en la que los miembros de la comisión se reunirán con sectores representativos como la sociedad, autoridades civiles y militares y organizaciones de Derechos Humanos.



Por su parte, la ministra de Exteriores había enviado con anterioridad una carta a la organización, a quien había avanzado que el Gobierno tendrá una audiencia privada con la misión en Bogotá, en la que participarán también la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, informa Radio Caracol.



Esta audiencia tendría lugar el 7 de junio, cuando el equipo de la CIDH ya estaría en territorio colombiano, si bien la misión de observación comenzaría a partir del 8 de junio, como ha señalado la comisión.



"La audiencia tendría tres sesiones independientes en la sede de cada entidad, en el curso del mismo día, con lo cual reiteramos la disposición a la cooperación y al diálogo, porque estamos totalmente convencidos del trabajo de nuestra institucionalidad que da legitimidad a la democracia colombiana", recoge la mencionada misiva del Ejecutivo.



La presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta Epieyú, ha manifestado su satisfacción por la visita. "Por fin. Necesitamos que se den cuenta de la masacre que estamos viviendo por parte del Gobierno uribista de Duque", ha resaltado a través de un mensaje en Twitter.



La Fiscalía de Colombia ha confirmado este lunes que se han notificado 20 muertes desde el inicio del paro nacional que guardan relación directa con las protestas y movilizaciones, mientras que otras nueve siguen en proceso de investigación. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales cifran en 59 los fallecidos desde el inicio del paro.



A un mes de que estallaran las protestas contra la reforma tributaria presentada por Duque, posteriormente retirada, las marchas y las movilizaciones continúan. Decenas de miles de personas participaron en ellas este fin de semana en varias ciudades del país, como Bogotá y Cali, uno de los epicentros de las manifestaciones y en donde mayores episodios de violencia se han registrado hasta ahora.