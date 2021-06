Alemania rebaja a "alto" el nivel nacional de alerta por el coronavirus

El presidente del instituto Robert Koch, Lothar H. Wieler (i) y el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, en una rueda de prensa en Berlín este martes. EFE/EPA/ANDREAS GORA / POOL

Berlín, 1 jun (EFE).- Alemania redujo este martes el nivel de alerta por la pandemia del conjunto del país de "muy alto" a "alto" tras seis meses en el máximo nivel por la caída de la incidencia y el avance de la campaña de vacunación.

Esta calificación no conlleva un cambio automático en las restricciones -que ya han comenzado a relajarse en la mayoría del país en las últimas semanas-, sino que es reflejo de que la dinámica de las principales variables ha llevado, a nivel epidemiológico, a actualizar la valoración general de la situación.

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, aseguró en rueda de prensa que la situación sigue siendo difícil, pero que hay "razones para la confianza" y que podría ser posible "tener un buen verano".

De hecho, se reconoció "sorprendido" por la "impresionante" evolución de la pandemia en las últimas semanas, que avanza en la "buena dirección".

"La situación es ahora mejor, pero aún nos encontramos en medio de la pandemia", advirtió Spahn, que dijo que no quiere ser un "aguafiestas", pero pidió precaución: "Persiste el riesgo de que todo pueda cambiar rápidamente".

El presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler, indicó en esta misma línea que los últimos datos son una "buena noticia" y que es un "gran éxito" haber logrado "romper" la "tercera ola".

"Todos queremos normalidad, pero la pandemia no se ha acabado", señaló Wieler, que pidió una reapertura de la economía con medidas de seguridad para evitar crecimientos exponenciales y llamó a "aprovechar el verano" para seguir rebajando la incidencia.

Spahn argumentó que esta dinámica se debe en parte a los "primeros efectos" de la campaña de vacunación, que ha alcanzado los 50 millones de dosis administradas.

Especialmente importante es que el 68 % de las personas en grupos vulnerables -personas mayores de 70, con enfermedades previas y profesiones de riesgo- ya ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna, indicó.

El ministro agregó que prevé que "en la primera mitad del verano" podría vacunarse al "80 o 90 %" de las personas dispuestas a vacunarse (entre las que no incluye a los menores de entre 12 y 16 años, para los que desde este lunes está autorizada la fórmula de BioNTech/Pfizer).

Alemania espera recibir hasta agosto otros 50 millones de dosis de BioNTech/Pfizer y Johnson & Johnson también ha prometido varias partidas, con lo que la "gran mayoría de los dispuestos a vacunarse" tendrá la "opción" de inmunizarse este verano, según el ministro de Sanidad.

INCIDENCIA A LA BAJA

El RKI comunicó este martes que en las 24 horas previas se registraron 1.785 nuevos positivos por coronavirus y 153 muertes con o por la covid.

La incidencia acumulada en siete días se situó en los 35,2 casos por cada 100.000 habitantes, una décima por encima del registro de la jornada previa. Aunque sea un aumento mínimo, se trata del primer incremento de esta variable en tres semanas.

Alemania suma así 3.682.911 casos confirmados de coronavirus -de los que unos 3.498.400 cuentan como recuperados- y un total de 88.595 muertes con o por covid.

El registro de ocupación de las ucis que elabora el sector sanitario indica que este lunes estaban hospitalizados en cuidados intensivos 2.450 personas, 65 pacientes menos que el día anterior. De los ingresados, el 64 % necesitaba respiración asistida.

Según datos del Ministerio de Sanidad, Alemania ha administrado ya 50 millones de vacunas contra la covid. El 43 % de la población ha recibido ya al menos una dosis, mientras que el 17,6 % ya cuenta con la pauta completa.