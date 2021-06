Ágatha Ruiz de la Prada desmiente su reconciliación con Luis Miguel Rodríguez

31-05-2021 Ágatha Ruiz de la Prada, en Madrid Fusión EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Federico Jiménez Losantos desveló este lunes en su programa de radio que, un mes después de su ruptura con Luis Gasset, Ágatha Ruiz de la Prada se habría reconciliado por sorpresa con Luis Miguel Rodríguez, escenificando esta segunda oportunidad en su amor asistiendo juntos como pareja el pasado fin de semana a una boda en Madrid.



Una noticia que se llevaba rumoreando desde que la diseñadora rompió su relación con Luis Gasset, cuando Ágatha confesó en 'Sábado Deluxe' que creía que Luismi había asistido a la plaza de toros de Las Ventas con la explosiva Samira Jalil para provocarla y darle celos después de que ella no quisiese acompañarle a esa corrida.



Pareja desde 2018 hasta finales de 2020, cuando una presunta infidelidad con Marcia Dilele que 'El Chatarrero' siempre negó dio al traste con su noviazgo, Ágatha siempre habló maravillas de Luis Miguel y, a pesar de rehacer pronto su vida amorosa con Luis Gasset, no dudaba en confesar lo bien que se lo había pasado con el dueño de 'Desguaces La Torre', de quien estuvo muy enamorada.



Por eso, una vez que la diseñadora finalizó relación son Luis tras un año de tranquilo e independiente amor que siempre le 'supo a poco', los rumores de un acercamiento con Luismi inundaron las redacciones de diferentes medios hasta que Jiménez Losantos confirmó hace 24 horas su reconciliación.



Una segunda oportunidad que, tan sincera como siempre, Ágatha ha negado ante nuestras cámaras, asegurando que son "grandes amigos" pero que sigue siendo una "mujer soltera".



- CHANCE: Hola Ágatha, que sorpresón, has vuelto con Luismi*



- ÁGATHA: Sorpresón ninguno, soy muy amiga de Luismi pero*



- CH: Has ido a una boda con él ¿es cierto?



- ÁGATHA: No, he ido a una boda donde estaba él que es distinto.



- CH: Nos había dado una alegría tremenda



- ÁGATHA: Que mona eres.



- CH: es verdad que has dicho maravillas de él



- ÁGATHA: Simpatiquísimo, somos muy amigos, es que se casaba el hijo de mi mejor amiga y estaba federico, pero en fin. Fui con mis hijos porque le hice el traje a mi amiga y además la ayudé a vestirse y todo.



- CH: Desde aquí decimos que de momento sigues soltera*



- ÁGATHA: Somos grandes amigos pero sigo soltera



- CH: ¿Habrá segunda oportunidad?



- ÁGATHA: ¡Je je! Un beso. Somos súper amigos, él es una persona genial para ser amiga pero yo no sé si para lo demás, bueno sí lo sé, le conozco muy bien, así que nada. Me hubiera encantado deciros*



- CH: De momento el corazón lo tenemos libre y tranquilo*



- ÁGATHA: Eso es.



- CH: Con tu otro Luis ¿Qué tal las cosas?



- ÁGATHA: Bien, bien. Todo relajado.