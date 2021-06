Acciones de EE.UU. cierran con leve baja ante informe económico

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses registraron una leve baja a medida que los inversionistas evaluaban el impacto de otro informe económico sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registraba pocos cambios a las 4 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 0,2% a su nivel más bajo desde el 24 de mayo

El promedio industrial Dow Jones subió un 0,1%, en su cuarto día consecutivo de avances, la racha ganadora más larga desde el 7 de mayo.

El índice MSCI World subió un 0,3% a un máximo histórico.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%, el mayor avance al cierre desde el 26 de mayo.

El euro registró poca variación a US$1,2219.

La libra esterlina cayó un 0,4%, la mayor pérdida observada desde el 19 de mayo.

El yen japonés tuvo poca variación a 109,49 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos base a 1,61%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años tuvo poca variación a -0,18%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentó tres puntos base a 0,83%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 2,4% a un máximo histórico.

Los futuros del oro cayeron un 0,2% a US$1.902 la onza.

