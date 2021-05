6-1. Evan Longoria apoya labor ganadora de Johnny Cueto y Gigantes barren

El jugador de los Gigantes de San Francisco, Evan Longoria. EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO /Archivo

San Francisco (EE.UU.), 31 may (EFE).- El tercera base Evan Longoria aportó un jonrón de dos carreras antes de salir con un dolor en el músculo derecho y el inicialista LaMonte Wade sumó otro en el triunfo de los Gigantes de San Francisco por 6-1 sobre los Angelinos de Los Angeles.

El abridor estelar dominicano Johnny Cueto (4-1) dejó el montículo ante una ovación de pie de 13.144 espectadores después de un impresionante 1-2-3 séptimo para terminar su día estelar. Permitió cinco imparables y una carrera, abanicó a cinco bateadores rivales y no dio base por bolas.

Wade había lanzado anteriormente una bola de foul al agua en McCovey Cove más allá de la galería del jardín derecho, pero hizo que el siguiente contara para su primer jonrón con los Gigantes y el tercero de su carrera desde que conectó dos con los Mellizos de Minnesota, en 2019.

El tercera base hondureño Mauricio Dubon conectó un jonrón solitario con dos outs en la sexta para perseguir al abridor de los Angelinos Dylan Bundy (0-6).

Los Gigantes, que tomaron tres de cuatro en la carretera de sus eternos rivales de Los Angeles Dodgers para completar una gira de 5-1, tienen múltiples jonrones en seis partidos consecutivos.

Los Angelinos cruzaron la bahía, donde ya se estaban quedando, para enfrentar a los Gigantes en una serie interliga de dos partidos después de dividir cuatro juegos con los Atléticos de Oakland.

El jardinero izquierdo Justin Upton saludó a Cueto con un sencillo en el primer lanzamiento del partido. Se recuperó rápidamente con Upton sacado en segunda con un roletazo de Kean Wong, quien luego fue interceptado al principio.

Bundy comenzó el día con 1.58 carreras de apoyo, el mínimo de las mayores, y nuevamente no recibió mucha ayuda. Lanzando en el estadio frente al mar de los Gigantes por primera vez desde agosto de 2016 con Orioles de Baltimore, terminó después de cinco entradas y dos tercios.

La estrella de los Angelinos de dos vías, el japonés Shohei Ohtani, tuvo la mayor parte del día libre antes de obtener un boleto con dos "outs" en el noveno como bateador emergente.

Los Gigantes (34-20), líderes en la División Oeste de la Liga Nacional, han pegado 78 cuadrangulares esta temporada y sus seis partidos consecutivos con múltiples jonrones marcan la primera vez que el equipo lo hace desde el 24 al 29 de julio de 2001.