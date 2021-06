113-120. Mitchell y Clarkson ponen a Jazz a un triunfo de las semifinales

Donovan Mitchell (i) de los Utah Jazz. EFE/EPA/CJ/Archivo

Memphis (EE.UU.), 31 may (EFE).- No fue fácil, pero los Utah Jazz, con el escolta All-Star Donovan Mitchell, de líder, volvieron a superar un duelo cerrado contra los Memphis Grizzlies a los que ganaron este lunes a domicilio por 113-120 en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste, que ahora dominan por 3-1 al mejor de siete.

Mitchell aportó 30 puntos con ocho asistencias que lo dejaron al frente de una lista de cinco jugadores que tuvieron números de dos dígitos.

Entre ellos estuvo el base reserva Jordan Clarkson, el actual ganador del premio de Sexto Jugador, que lo reivindicó con una aportación de 24 puntos, incluidos cuatro triples de nueve intentos, y capturó seis rebotes defensivos.

Junto a Mitchell y Clarkson, el pívot francés Rudy Gobert se quedó sin dominar en el juego interior y por primera vez en lo que va de la serie no pudo acabar con doble-doble, pero si aportó 17 puntos, ocho rebotes y puso dos tapones.

Pero consiguió 13 puntos en el tercer periodo cuando los Jazz se distanciaron en el marcador para la ventaja que sería la decisiva.

Mientras que el alero croata Bojan Bogdanovic llegó a los 13 puntos tras encestar tres triples de cinco intentos y el base Mike Conley, exjugador franquicia de los Grizlies, anotó 11 tantos y repartió siete asistencias para completar la lista de los cinco jugadores de los Jazz que tuvieron números de dos dígitos.

Ahora, el equipo con el mejor récord de la NBA en la temporada regular puede cerrar esta primera ronda, el miércoles por la noche cuando se dispute en Salt Laker City el quinto partido.

El base Ja Morant, quien promedió 33,7 puntos en los primeros tres partidos, anotó 23 y dio 12 asistencias como líder de los Grizzlies.

El alero Dillon Brooks y el ala-pívot Jaren Jackson Jr., en su mejor partido de playoffs en lo que va de competición, agregaron 21 cada uno.

El récord de la temporada de Jackson fue de 20 puntos contra Toronto Raptors el 8 de mayo después de perderse la mayor parte de la temporada recuperándose de una cirugía de rodilla

Mientras que el base reserva De'Anthony Melton tuvo sus 15 puntos en el último cuarto y el pívot lituano Jonas Valanciunas terminó con un doble-doble de 14 tantos y 12 rebotes al ganarle a Gobert el duelo individual bajo los aros.

Memphis abrió el último cuarto con una racha de 12-2, aprovechando que el Jazz falló sus primeros nueve tiros de campo.

Melton acertó 5 de 7 tiros en el período, incluido un trío de triples que hizo posible que los Jazz se metiesen en el partido. Su triple con 5:30 minutos por jugarse puso a los Grizzlies dentro de 104-106.

Conley, con los excompañeros de equipo de los Grizzlies Zach Randolph y Tony Allen de espectadores en el FedExForum, terminó la sequía de anotaciones de los Jazz con un triple decisivo.

Los Jazz terminaron con 3 de 16 en el cuarto periodo, pero 11 de 12 en la línea de tiros libres. Mitchell acertó los seis y terminó 12 de 13, que serían factor ganador.

Memphis tuvo otra asistencia llena de entusiasmo y ruidosa que agitaba toallas y cánticos que proclamaban "I'm On My Grizzly" citando al rapero J. Cole.

Los Grizzlies tuvieron su mejor comienzo de partido en esta serie, anotando los primeros cuatro puntos y liderando hasta por cuatro.

Mejor aún, Utah nunca lideró por más de cinco y estaba arriba solo 31-34 después del primer cuarto.

Sin embargo, Memphis, el equipo más joven en esta postemporada, nunca lideró por más de cuatro. Utah mostró su talento y experiencia respondiendo a cada racha de los Grizzlies.

Los equipos intercambiaron el liderato 11 veces con siete empates en la primera mitad. Los Jazz utilizaron una racha de 13-2 para tomar su mayor ventaja en 50-59 con triples consecutivos de Mitchell antes de que Morant anotara los últimos cuatro de la mitad para recortar la ventaja de Utah a54-59.

Los Grizzlies se acercaron 71-72 con 7:03 por jugarse en el tercero. La jugada de tres puntos de Gobert comenzó con una racha de 13-2, y Utah lideró 87-100 después de tres periodos.

Gobert falló el único tiro que hizo en el primer cuarto, falló su segundo intento en el segundo cuarto y cometió su segunda falta a las 9:50 por jugarse.

El pívot francés tenía solo un punto y dos rebotes al medio tiempo.

Pero Clarkson ayudó a Utah a terminar con una ventaja de 30-40 en anotaciones desde el banco, además de tener 17 tiples de 34 intentos para un acierto del 50 por ciento que fue decisivo.