11-2. Tucker y Astros reciben encendidos a los Medias Rojas con Alex Cora

En la imagen el jardinero derecho Kyle Tucker. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 31 may (EFE).- El joven jardinero derecho Kyle Tucker tuvo la mejor marca de la temporada con tres imparables y empató un récord personal de cuatro carreras impulsadas que pusieron a los Astros de nuevo en el camino ganador.

Los Astros se mostraron demoledores con su ofensiva y destrozaron al pitcheo y defensiva de los Medias Rojas a los que ganaron este lunes por 11-2 en la vuelta de Alex Cora a Houston como manejador de equipo de Boston.

Esta fue la primera vez que Cora se enfrentó a los Astros desde que fue suspendido en 2020 por su papel en el esquema ilegal de robo de señales de Houston mientras estaba con el equipo en 2017 como entrenador reserva.

Cora ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial en 2017 y luego guió a Boston al título de 2018. Fue despedido por los Medias Rojas después de su suspensión y luego lo volvió a contratar en noviembre pasado.

"Me suspendieron", comentó Cora, reflexionando sobre el escándalo antes del partido. "Eso es algo que siempre estará en mi currículum y creo que al final, todos cometimos un error. Todos nos equivocamos y todos estamos pagando el precio".

El abridor mexicano José Urquidy (4-2) hizo su parte para poner fin a la racha de tres victorias consecutivas de Boston con un gran actuación desde el montículo que lo dejó con la cuarta decisión consecutiva, la mejor de su carrera, después de haber comenzado la temporada con dos derrotas seguidas.

Urquidy concedió tres imparables y una carrera, retiró a nueve bateadores por la vía del ponche, en seis entradas en su regreso de la lista de lesionados, donde estuvo desde pasado 12 de mayo por una inflamación en el hombro.

Las recientes dudas del abridor venezolano Eduardo Rodríguez (5-4) continuaron en el Minute Maid Park de Houston cuando permitió siete imparables y seis carreras limpias, el máximo de la temporada, en cuatro entradas y un tercio para extender su racha perdedora a cuatro partidos consecutivos.

Rodríguez abanicó a cuatro bateadores rivales y caminó a dos después que en su salida anterior solo trabajó cuatro entradas.

El segunda base venezolano José Altuve conectó un cuadrangular de dos carreras y el tercera base Alex Bregman remolcó dos carreras con el equipo de Houston.

Los Astros pusieron las cosas en marcha al conectar tres sencillos consecutivos sin outs en el segundo antes de tomar una ventaja de 1-0 con un elevado de sacrificio del bateador designado Taylor Jones.

El jardinero central Myles Straw, de 26 años, luego conectó un roletazo en una doble matanza que anotó otra carrera.

El receptor puertorriqueño Martín Maldonado conectó sencillo para abrir el tercero de Houston antes de que Altuve conectara un cuadrangular en los asientos del jardín izquierdo para extender la ventaja a 4-0.

Ese jonrón fue el número 140 de la carrera de Altuve, lo que lo llevó a superar a Bob Watson y a la posesión exclusiva del octavo lugar en la lista de todos los tiempos de la franquicia.

"Siempre es un orgullo establecer marcas individuales que ayudan a que el equipo sea mejor", declaró Altuve. "Especialmente cuando lo hacemos ante rivales de la clase de los Medias Rojas".

Altuve conectó un sencillo con un out en el quinto y Rodríguez dio un pasaporte a Bregman con dos outs. Colten Brewer relevó y caminó al campocorto puertorriqueño Carlos Correa para llenar las bases, y Tucker,de 24 años, conectó un sencillo de dos carreras al centro que puso el 6-0.

El sencillo de dos carreras de Bregman destacó una sexta de cinco anotaciones que consiguieron los Astros (29-24), que siguen segundos en la clasificación de la División Oeste de la Liga Americana, pero solo medio juego por detrás de los Atléticos de Oakland, que este lunes, perdieron por 6-5, en 10 entradas ante los Marineros de Seattle.

El jardinero izquierdo mexicano Alex Verdugo conectó un doble productor en la sexta entrada de Boston. Su compañero en el jardín derecho, Hunter Renfroe, aportó cuadrangular en la octava entrada.



Rubén Mantilla