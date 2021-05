Venezuela enfrentará a Bolivia y Uruguay sin su goleador Salomón Rondón

En la imagen, el jugador Tomás Rincón, del seleccionado de Venezuela. EFE/Fabio Motta/Archivo

Caracas, 31 may (EFE).- Venezuela enfrentará a Bolivia el próximo jueves por las eliminatorias del mundial Catar 2022, y cinco días después a Uruguay, sin su máximo goleador, Salomón Rondón, según la lista de convocados presentada este lunes por el seleccionador de La Vinotinto, el portugués José Peseiro.

Rondón no podrá ser parte de los partidos debido a una lesión, indicó Peseiro en una rueda de prensa en la que dio a conocer la lista de 30 convocados, entre los que destacan el delantero el Josef Martínez, que había dejado de acudir a La Vinotinto tras una polémica con el anterior seleccionador, Rafael Dudamel.

El equipo tampoco contará con los mediocampistas Yangel Herrera y Yeferson Soteldo, quienes también están lesionados y se encuentran en recuperación.

El capitán del equipo, Tomás Rincón, quien participó en la misma rueda de prensa, manifestó que siente "pena" por lo que le sucedió a sus compañeros, quienes, dijo, "aportan muchísimo a la selección".

"Creo que Salomón Rondón es un jugador histórico para su país, para la selección, no solo por lo que representa dentro del campo sino por lo que representa afuera, su personalidad, su carácter (...) me da pena que le haya pasado esto que le ha pasado, lo mismo con Yangel y con Soteldo", dijo.

Rincón acotó que espera que sus compañeros se recuperen pronto para que puedan participar en los partidos de la Copa América que comenzarán en dos semanas en Brasil.

Pese a estas bajas, el seleccionador de fútbol defendió que el equipo está en condiciones para enfrentarse a Bolivia y Uruguay en los estadios Olímpico Hernando Siles de La Paz y el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela de Caracas el 3 y 8 de junio, respectivamente.

"Yo siento que quieren, yo siento que tienen motivación, yo siento que tienen confianza" para ganar, apuntó Peseiro.

El DT de La Vinotinto se refirió a Bolivia como una selección "competente" con un entrenador, el venezolano César Farías, igualmente "competente".

Es un "equipo que tiene cosas buenas como nosotros, que tiene cosas muy buenas, como nosotros", añadió Peseiro, quien consideró que el partido será "estratégico".

"La fortaleza que tenemos que tener es como equipo, tenemos que jugar como equipo (...) defenderlos todos y atacando todo", sostuvo.

Lista de convocados:

Arqueros: Wuilker Fariñez (RC Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven-BEL).

Defensores: Jhon Chancellor (Brescia Calcio-ITA), Wilker Ángel (Ahkmat Grozny-RUS), Nahuel Ferraresi (Moreirense-POR), Mikel Villanueva (CD Santa Clara-POR), Roberto Rosales (Leganés-ESP), Luis Mago (Universidad de Chile), Alexander González (Málaga CF-ESP), Rolf Fletscher (Wurzburger Kickers-GER) y Yohan Cumana (Deportivo La Guaira-VEN).

Centrocampistas: Maurice Cova (Deportivo Táchira-VEN), Tomás Rincón (Torino-ITA), Edson Castillo (Caracas FC-VEN), Cristian Cásseres (New York Red Bull-USA), José Martínez (Philadelphia Union-USA), Bernardo Manzano (Deportivo Lara-VEN), Jhon Murillo (CD Tondela-POR), Darwin Machís (Granada-ESP), Matías Lacava (Academia de Puerto Cabello-VEN), Rómulo Otero (Corinthians-BRA), Richard Celis (Caracas-VEN), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro-BRA), Junior Moreno (DC United-USA) y Freddy Vargas (FC Dallas-USA).

Delanteros: Sergio Córdova (DSC Arminia Bielefeld-GER), Fernando Aristiguieta (Mazatlán-MEX), Josef Martínez (Atlanta United-USA) y Jhonder Cádiz (Nashville SC-USA).