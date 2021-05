Venezuela añade 1.357 nuevos contagios de covid-19 y llega a 232.800 casos

Según los datos del Gobierno, del total de 232.800 casos, 214.590 se han recuperado lo que representa una tasa de 92 %, por lo que actualmente hay solo 15.81 contagios activos. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 30 may (EFE).- Venezuela sumó en las últimas 24 horas 1.357 nuevos casos de covid-19, con lo que el total de contagios de la enfermedad llegó a 232.800 desde que se inició la pandemia que, a su vez, ha dejado 2.629 fallecidos, tras añadir 14 muertes este domingo, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del covid-19 informa que en las últimas 24 horas se detectó un total de 1.357 nuevos contagios en nuestro país, todos de transmisión comunitaria", dijo Rodríguez en un mensaje en Twitter.

Detalló que el estado de Zulia, fronterizo con Colombia, es la entidad con mayor número de casos al día de hoy al registrar 245 contagios.

A Zulia le sigue Yaracuy con 171 casos, luego Barinas con 161, Lara con 129, Anzoátegui con 103, Cojedes con 102 y Apure con 101.

Por debajo del centenar de casos se encuentra Miranda con 92, Aragua con 45, Caracas con 42, Nueva Esparta y Bolívar con 32 cada uno, Carabobo con 28, Trujillo y Sucre con 19 cada uno, Monagas con 16, Falcón con 10, La Guaira con 8 y Táchira y Mérida con 1 cada uno.

Entretanto, los fallecimientos se registraron en entidades como Aragua con 5, Anzoátegui y Apure con 3 cada uno, Nueva Esparta con 2 y Sucre con 1.

Según los datos del Gobierno, del total de 232.800 casos, 214.590 se han recuperado lo que representa una tasa de 92 %, por lo que actualmente hay solo 15.581 contagios activos.

No obstante, el Ejecutivo solo computa los contagiados internados en centros clínicos, sin tener en cuenta los que permanecen en sus hogares desde el momento que contraen el virus hasta su recuperación, que no se suman en los reportes diarios, por lo que las cifras brindadas están por debajo de las reales.

Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela es el país de Latinoamérica con menor número de personas vacunadas.

Tampoco existe certeza sobre el número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos brindados por los distintos funcionarios difieren considerablemente.

En esta misma jornada, se informó sobre la llegada de 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.