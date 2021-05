Uruguay apoya la Copa América en Brasil y pide pocos traslados

En la imagen un registro del vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, quien expresó el apoyo de la AUF a la Copa América en Brasil y pidió que los equipos no tengan traslados demasiado largos. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 31 may (EFE).- La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) apoyó la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de mudar la Copa América a Brasil y pidió que los equipos no tengan traslados demasiado largos.

Así lo confirmó este lunes a Efe el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, quien explicó que en el principal torneo continental a nivel de selecciones va a centralizarse el juego en determinadas zonas para que esto suceda.

Además, remarcó que las diez federaciones entendieron que la Copa América debía jugarse en las fechas previstas (del 13 de junio al 10 de julio) para que las selecciones no pierdan competencia pensando en el Mundial de Catar 2022.

La Conmebol anunció este lunes que la Copa América aplazada desde 2020 se jugará en Brasil, después de que la noche de este domingo se informara de que Argentina no la organizaría debido a la intensificación de la pandemia en ese país.

La máxima autoridad del fútbol sudamericano indicó en su cuenta de Twitter que las "fechas e inicio del torneo están confirmadas" y que las "sedes y el fixture serán informados en las próximas horas".

En otro comunicado posterior, la Conmebol expresó su agradecimiento al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol, por "abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo".

"!Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas", dice la nota, que antecedió al anuncio oficial con un "la Conmebol Copa América 2021 se jugará en Brasil".

El anuncio se produce después de que Argentina fuera descartada como sede del torneo que iba a ser compartido con Colombia, que solicitó un aplazamiento ante el conflicto social que vive ese país, lo que no fue aceptado por la Conmebol.