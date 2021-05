Unicef alerta de que el número de menores con desnutrición en Haití puede duplicarse este año

Un niño observa por la ventana de un autobús en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Herve Abelard/Archivo

Ciudad de Panamá, 31 may (EFE).- El número de menores de cinco años con desnutrición aguda grave en Haití podría aumentar más del doble este año, alertó la directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, tras realizar una visita al país caribeño.

En concreto, se calcula que más de 86.000 niños y niñas haitianos sufrirán desnutrición aguda grave este año, frente a los 41.000 del año pasado, según el comunicado difundido por Unicef, que precisa que "podrían morir si no reciben ayuda urgente".

Entre las razones por la que la vida de los menores haitianos se encuentra amenazada destaca el efecto combinado de la pandemia por la covid-19, el aumento de la violencia, la falta de acceso a servicios de nutrición preventiva y agua potable, entornos poco higiénicos o las condiciones meteorológicas extremas exacerbadas por el cambio climático.

Según Unicef, todos estos factores han provocado un descenso en la tasa de inmunización infantil, lo que ha derivado en un aumento del número de casos de difteria y un mayor riesgo de un brote de sarampión este año.

“No podemos mirar para otro lado e ignorar una de las crisis humanitarias más infrafinanciadas de la región. Sin fondos urgentes adicionales durante las próximas semanas, se suspenderá el tratamiento que salva vidas que estamos dando contra la desnutrición y algunos niños correrán el riesgo de morir”, incidió Gough.

En 2021, Unicef necesita 48,9 millones de dólares (40,1 millones de euros) para satisfacer las necesidades humanitarias de 1,5 millones de personas en Haití, incluidos más de 700.000 niños y niñas, un llamamiento humanitario que hasta ahora no ha recibido los fondos suficientes.