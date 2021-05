Tenis.-AMP.- Tenis/Roland Garros.- Garbiñe Muguruza se despide de Roland Garros en un negativo día para la 'Armada' femenina

(Amplía con derrota de Sara Sorribes)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza cayó eliminada este lunes en la primera ronda del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de perder ante la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1, 6-4, misma suerte que corrieron sus compatriotas Sara Sorribes ante la china Saisai Zheng (4-6, 6-4, 6-4) y Lara Arruabarrena ante la rusa Varvara Gracheva (6-2, 6-3).



La de Caracas, duodécima cabeza de serie y campeona en la arcilla roja parisina en 2016, firmó por primera vez en su carrera una despedida a las primeras de cambio en el 'grande' francés, tras un partido donde estuvo lejos de su mejor nivel, quizá aquejada de unas molestias físicas de las que tuvo que ser atendida tras ceder claramente la primera manga.



La doble campeona de 'Grand Slam', que llegaba a París tras una irregular gira de tierra por culpa de los problemas físicos, no encontró nunca su ritmo de juego, superado en todo momento por una Kostyuk que además plantó una resistencia en todo momento.



La estadística fue demoledora y dictaminó 40 errores no forzados de Muguruza, por tan sólo nueve golpes ganadores, una losa demasiado pesada para tener algún tipo de opción, pese a que llegó a dominar con 'break' arriba en el segundo parcial.



Las cosas ya comenzaron mal para la hispano-venezolana que tras desperdiciar su opción de rotura en el primer servicio de su rival, vio como esta le rompía el suyo. No fue la única, una segunda ya puso las cosas imposibles para la de Caracas que después de encajar el duro 6-1 pedía asistencia médica.



El parón y la ayuda de la fisio parecieron ayudar algo a Muguruza que por primera vez en todo el partido fue capaz de tener cierta regularidad en su tenis. El resultado fue un 'break' y una esperanzadora ventaja de 3-1. Pero no fue capaz de sostenerla, con una Kostyuk que mantuvo la calma y que recuperó el mando del duelo con cuatro juegos seguidos para acabar con la aventura de la duodécima favorita.



Tampoco pudo superar su estreno en la capital francesa Sara Sorribes, que no pudo con la china Saisai Zheng, que remontó para imponerse por 4-6, 6-4, 6-4 en un partido de dos horas y 40 minutos en el que la castellonense sólo pudo mandar realmente en el primer set.



Por último, también resultó eliminada en su debut en el segundo 'Grand Slam' del año la tenis vasca Lara Arruabarrena, clasificada desde la fase previa y que perdió ante la rusa Varvara Gracheva, 88 del mundo, en dos sets por 6-2, 6-3.