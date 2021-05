Superciclo de materias primas en duda, bajan apuestas alcistas

(Bloomberg) -- El debate en los mercados de materias primas sobre si el repunte sobrealimentado de este año terminó, o si los precios seguirán subiendo después de una pausa, está en pleno apogeo. Por ahora, los fondos de cobertura se han hecho a un lado.

Los inversionistas en materias primas están reduciendo las apuestas sobre nuevas alzas de precios en todo tipo de productos, desde los cultivos hasta el cobre y el gas natural. La semana pasada, las tenencias de los fondos de cobertura en 20 de los 23 productos básicos que sigue el Índice de Materias Primas de Bloomberg registraron la mayor caída desde noviembre, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y de la ICE.

El clima está impulsando los cultivos en EE.UU., lo que apunta a mayores cosechas, al tiempo que reduce la demanda de gas natural. Los mercados petroleros se preparan para una mayor oferta y China, el mayor comprador de materias primas, está tomando medidas para contener los altos precios de los productos básicos. En resumen, el tan proclamado superciclo de las materias primas está en duda, ya que surgen factores bajistas en medio de temores inflacionarios y preocupaciones por la demanda.

Es posible que los repuntes no hayan terminado, pero los nuevos máximos probablemente dependerán de la oferta y la demanda, más que de las compras especulativas en las materias primas.

“Hemos vuelto a fundamentos más normales, no a unos fundamentos distorsionados”, dijo el viernes por teléfono Don Roose, presidente de la corredora U.S. Commodities en West Des Moines, Iowa.

Se espera que las lluvias torrenciales en partes del cinturón de cultivos de EE.UU. aumenten las perspectivas de los rendimientos del maíz y la soja. Las mayores cosechas ayudarían a reponer las mermadas reservas mundiales.

Las apuestas netas alcistas para el maíz de Chicago se desplomaron por sexta semana consecutiva al nivel más bajo desde diciembre, mientras que las de la harina de soja se redujeron a la mitad, según mostraron datos regulatorios.

En los mercados de energía, los fondos de cobertura han recortado las apuestas largas netas en gas natural en un 7% hasta el nivel más bajo en seis semanas debido a que las condiciones climáticas templadas en EE.UU. reducen la demanda.

Las posiciones alcistas del petróleo se encuentran en el nivel más bajo en unos cinco meses, ya que el mercado se prepara para una posible mayor oferta proveniente de los principales países productores, incluido Irán.

Las apuestas largas netas de cobre en el Comex en Nueva York se ubican en el nivel más bajo en más de 10 meses mientras Pekín toma medidas para contener los crecientes precios de las materias primas, incluida una política de “tolerancia cero” para el acaparamiento del metal.

Puntos positivos

Hay algunos aspectos positivos. Los fondos están mostrando más apetito por el café arábica, el tipo favorecido por Starbucks Corp., y las posiciones netas alcistas se encuentran en el nivel más alto desde noviembre de 2016, ya que la sequía sigue siendo una preocupación para Brasil, el principal exportador.

Los inversionistas también están siendo atraídos de nuevo por el oro como cobertura contra la inflación, aumentando las apuestas netas largas al nivel más alto en 20 semanas.

