Somalia.- Somalilandia celebra este lunes sus primeras elecciones parlamentarias desde 2005

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Más de de un millón de ciudadanos de Somalilandia, una cuarta parte de la población, están registrados para votar en las históricas elecciones parlamentarias y locales de este lunes, las primeras desde 2005, en un evento que pretende alejar los fantasmas de la guerra en Somalia.



La república, en realidad considerada como una región semiautónoma del país africano, no goza del reconocimiento formal de ningún país del mundo, como tampoco de Naciones Unidas, pero mantiene buenas relaciones con varios países vecinos, en especial Etiopía y se le considera como uno de los lugares más estables, de puertas hacia adentro, del Cuerno de África.



Después de obtener la independencia de Reino Unido en 1960, la República de Somalilandia se unió a la antigua Somalia colonizada por Italia para formar la República de Somalia. En 1991, después de años de conflictos violentos, el pueblo de Somalilandia se retiró de la república y restableció su soberanía. Sin embargo, la solicitud del país para unirse a la Commonwealth y la Unión Africana sigue pendiente.



Un total de 246 candidatos que aspiran a 82 escaños en el Parlamento, que se suman a los 249 representantes en juego del consejo local en las seis regiones a las que comparecen 747 candidatos.



"Es una oportunidad para mostrar que un país que no está en el mapa de nadie, que no es reconocido, está haciendo las cosas según las reglas", ha declarado la ministra de Exteriores Edna Ismail, en comentarios a un grupo de observadores recogidos por el diario nigeriano 'Premium Times'.



La elección del 31 de mayo tiene un carácter simbólico adicional: no es solo la primera vez que se celebran elecciones parlamentarias y locales el mismo día; también marcaría 30 años desde la independencia del país de la República de Somalia y 20 años desde su primera elección.