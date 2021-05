Selección de Honduras viajó a Denver para el juego contra EE.UU.

Los jugadores de la selección de Honduras llegan al aeropuerto Ramón Villeda Morales hoy, en San Pedro Sula (Honduras). EFE/ Jose Valle

Tegucigalpa, 31 may (EFE).- La selección de Honduras que dirige el uruguayo Fabián Coito viajó este lunes a Denver, Colorado, para enfrentarse el miércoles con Estados Unidos en partido de las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los Catrachos salieron desde San Pedro Sula, norte hondureño, donde estuvieron concentrados toda la semana pasada.

El centrocampista Alex López, que juega en la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, dijo que viajan "motivados" tras cumplir una semana de "mucho trabajo" para el partido contra Estados Unidos.

Anthony 'Choco' Lozano, delantero del Cádiz español, admitió que Estados Unidos sale como favorito, no solo por jugar de local, sino también porque la mayoría de los integrantes de su selección juegan en el exterior.

La selección hondureña sufrió dos bajas por lesión antes del viaje a Estados Unidos: el defensa Maylor Nuñez del Olimpia y Rommel Quioto del Montreal.

Quioto fue sustituido por Jorge Benguché, quien recién se acaba de desligar del Boavista portugués.

El ganador de la llave entre Honduras y Estados Unidos jugará la final contra el vencedor del choqeu entre Costa Rica y México, el 7 de junio.

Él equipo hondureño lo integran los siguientes jugadores:

Porteros: Luis López (Real España), Edrick Menjívar y Alex Güity (Olimpia).

Defensas: Marcelo Pereira y Diego Rodríguez (Motagua); Elvin Casildo, Johnny Leverón y Ever Alvarado (Olimpia); Maynor Figueroa (Houston Dynamo-USA) y Kevin Álvarez (Norrkoping-SUE).

Centrocampistas: Deybi Flores y Edwin Rodríguez (Olimpia); Jhow Benavidez (Real España), Walter Martínez (Motagua), Boniek García (Houston Dynamo-USA), Bryan Acosta (FC Dallas-USA), Alex López (Alajuelense-CRC), Rigoberto Rivas (Reggina-ITA) y Jonathan Rubio (AG Chaves-POR).

Delanteros: Albert Elis (Boavista-POR), Anthony Lozano (Cádiz-ESP) y Jorge Benguché.