Repunte de economía mundial dejaría a muchos atrás

(Bloomberg) -- Una recuperación mundial fortalecida del covid-19 podría dejar atrás a muchas regiones, lo que alimenta las desigualdades a través y dentro de las fronteras, dijo el lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A medida que el grupo con sede en París revisó al alza su pronóstico de crecimiento global para 2021 a 5,8% desde 5,6%, advirtió sobre grandes diferencias que significan que los estándares de vida para algunas personas no volverán a los niveles anteriores a la crisis durante un período prolongado.

En países como Argentina y España, pasarán más de tres años entre el inicio de la pandemia y la recuperación de la producción económica per cápita, según las nuevas proyecciones. Eso contrasta con solo 18 meses en Estados Unidos y menos de un año en China.

“Con cierto alivio vemos que las perspectivas económicas mejoran, pero la incomodidad es que esté sucediendo de una manera muy desigual”, dijo Laurence Boone, economista jefe de la OCDE. “El riesgo de que no se logre un crecimiento suficiente o generalizado después de una pandemia es elevado”.

Esta valoración es una nota de cautela a medida que aumenta la confianza en los países más ricos del mundo con el levantamiento de las restricciones y la aceleración de las campañas de vacunación.

La OCDE elogió a Gobiernos por un apoyo de políticas excepcionalmente rápido y eficaz que ahora impulsa un repunte en el comercio, la manufactura y el gasto de los consumidores. Eso limitará las cicatrices de la crisis, dijo la organización de 38 miembros.

Advirtió que el problema de destinos divergentes podría empeorar aún más por la imposibilidad de obtener suficientes vacunas y apoyo para las economías emergentes y de bajos ingresos, que de por sí tienen menos capacidad para absorber los impactos y podrían enfrentar problemas de financiamiento soberano.

Sin vacunas en todos los países, la OCDE dijo que las nuevas variantes y los cierres renovados podrían afectar la confianza, hundir la actividad de nuevo en un patrón disruptivo intermitente y arruinar a las empresas.

“El repunte es bastante sólido, pero depende fundamentalmente de si podemos mantener el ritmo de la vacunación”, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, a Bloomberg Television. “El enemigo está mutando, el enemigo tiene variantes, está cambiando su forma y su ADN y por lo tanto no debemos permitirlo, debemos intentar vencerlo cuanto antes”.

Riesgo de inflación

La OCDE también señaló una nueva amenaza de inflación debido a mayores costos operativos. La contención del virus y las interrupciones en el suministro generan escasez de componentes y una competencia silenciosa como resultado de las bancarrotas. Las tensiones deberían desaparecer a finales de año a medida que la capacidad de producción se normalice y el consumo se oriente hacia los servicios.

“Se espera que la inflación aumente temporalmente, pero la perspectiva a largo plazo sigue siendo incierta, con riesgos al alza”, dijo la OCDE. “Una combinación de posibles efectos negativos del lado de la oferta podría impulsar la inflación más de lo previsto”.

También existe el riesgo de que los mercados financieros no vean la disrupción. Hizo un llamado a los bancos centrales de las economías avanzadas para que mantengan una política acomodaticia y permitan que se excedan temporalmente sus metas de inflación.

“Este no es momento de preocuparse por la inflación, aunque siempre debemos tenerla en el fondo de nuestras mentes”, dijo Gurría.

Para los Gobiernos, la OCDE prescribió una combinación de apoyo fiscal flexible dirigido especialmente a las pequeñas empresas y un esfuerzo por restaurar la confianza con planes creíbles para reparar las finanzas públicas a largo plazo. También dijo que el dinero público debe gastarse rápidamente en inversiones para una economía digital y con bajas emisiones de carbono.

“A medida que los países hacen la transición hacia mejores perspectivas, sería peligroso creer que los Gobiernos ya están haciendo lo suficiente para impulsar el crecimiento hacia un camino mejor”, dijo Boone.

Nota Original:A Resurgent World Economy Is Seen Leaving Many Behind (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.