R.Checa.- La Policía de República Checa propone imputar al primer ministro por un caso de fraude

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La Policía de República Checa ha sugerido este lunes imputar al primer ministro, Andrej Babis, por supuesto fraude, en el marco de una investigación sobre un presunto mal uso de fondos obtenidos de la Unión Europea, según ha recogido la prensa checa.



La Policía, que también ha propuesto imputar a la exasesora de Babis Jana Mayerova, investiga la obtención de una subvención de 50 millones para una de las empresas del primer ministro que se utilizaron para la construcción de la granja Stork's Nest.



La propuesta será analizada ahora por el fiscal supervisor del caso, Jaroslav Saroch, que será el encargado de imputar a Babis, si procede, aunque también puede decidir detener el proceso penal o resolver el asunto sin acusar formalmente al mandatario.



Babis, por su parte, ha señalado que el caso es "intencionado" y está "construido artificialmente". Así, ha reiterado que no se ha cometido ninguna irregularidad y ha matizado que cree en la Justicia checa, recoge el diario 'Lidovky'.



"Ya no me sorprende, ni siquiera que esto siempre aparezca antes de las elecciones", ha dicho, antes de incidir en que la construcción de la granja sucedió hace 14 años y la investigación está en curso cinco años. "Y fue parada una vez por el fiscal", ha matizado. "Nunca ha sucedido nada ilegal y rechazo todas las acusaciones sin sentido", ha remachado. Babis se presentará a las elecciones, previstas para octubre.



Mientras, Mayerova ha declinado hacer comentarios sobre el caso. "Lo dejaré sin comentarios, no hay nada que decir al respecto", ha zanjado.