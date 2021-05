Pujols logra marcas; Avisaíl García se mantiene explosivo con el bate

En la imagen, Albert Pujols, exjugador de los Angelinos de Los Ángeles. EFE/Alex Gallardo/Archivo

Houston (EE.UU.), 30 may (EFE).- El veterano toletero dominicano Albert Pujols ha encontrado de nuevo su renacer con la llegada a Los Angeles Dodgers y continúa en la racha de establecer nuevas marcas históricas, que la última le permitió superar al legendario Babe Ruth, además de conseguir su jonrón número 670 dentro de las Grandes Ligas.

Su labor individual le hizo merecedor a ser de nuevo considerado el pelotero latinoamericano más destacado de la jornada dominical de las Grandes Ligas.

Mientras que el toletero venezolano Avisaíl García se mantiene con el tolete encendido y volvió a conectar de cuatro esquinas, y el dominicano Ketel Marte jonronea y detiene mala racha de los Diamondbacks de Arizona.

El abridor Kevin Gausman trabajó seis episodios y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-4 a los Dodgers, que no impidió que Pujols estableciese marcas históricas.

Pujols (8), de 41 años, pegó su tercer cuadrangular para su nuevo equipo los Dodgers después que los Angelinos de Los Angeles le dieron de baja, y botó la pelota fuera del parque por segundo día consecutivo.

El toletero dominicano cazó la serpentina del cerrador Jake McGee y le botó la pelota del campo en el noveno episodio, llevando a un corredor por delante, con un out en el episodio.

Pujols pegó su cuadrangular número 670 de por vida y superó marca histórica en el apartado extra bases de las Grandes Ligas.

En el renglón de jonrones el dominicano ocupa el quinto lugar en la lista histórica, mientras que en el cuarto escalón se encuentra su compatriota Alex Rodríguez, que sumó 696 en toda su carrera, 26 más que Pujols.

Pero Pujols superó a Babe Ruth y queda en la cuarta mejor marca en solitario de extra bases (1.357) en la historia de las Grandes Ligas.

El dominicano es superado por Stan Musial, que es tercero, y que sumó 1.377 de por vida, 20 más que Pujols, lo que significa que antes que concluya la temporada regular, Pujols podría ocupar su puesto.

García volvió a pegar jonrón y los Cerveceros blanquearon 3-0 a los Nacionales de Washington en una clara recuperación del equipo de Milwaukee.

El venezolano (10) se mantuvo con el tolete explosivo y conectó de vuelta completa en el primer episodio llevando a un corredor por delante al descifrar los lanzamientos del abridor estelar de los Nacionales Max Scherzer cuando restaba sólo un out para concluir el episodio.

García conectó siete jonrones este mes, incluido un tiro en la primera entrada del primer partido de la doble cartelera del sábado.

Su compatriota, el receptor venezolano Omar Narváez (4), también pegó batazo de cuatro esquinas, lo hizo en el noveno episodio contra la serpentina del cerrador Alex Voth.

Marte aportó cuadrangular en la tercera entrada y agregó sencillo de dos carreras en la cuarta, ayudando a los Diamondbacks a detener una racha de 13 derrotas consecutivas con una victoria por 9-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Marte (3) bateó de cuatro esquinas en el tercer episodio sin corredores por delante al cazar los lanzamientos del abridor surcoreano Kwan Hyung Kim, con un out en el episodio.

El dominicano agregó sencillo de dos carreras en el cuarto episodio y puso en .333 su promedio con el tolete.

El antesalista venezolano Eugenio Suárez sacó la pelota del campo y lideró el ataque de los Rojos de Cincinnati, que superaron 5-1 a los Cachorros de Chicago.

En la parte alta de la cuarta entrada Suárez (12) pegó de vuelta completa al encontrar los lanzamientos del abridor estadounidense puertorriqueño Jake Arrieta, sin corredores en el camino ni outs en el episodio.

El segunda base puertorriqueño Willi Castro remolcó tres anotaciones con los Tigres de Detroit, que derrotaron 6-2 a los Yanquis de Nueva York.

Castro remolcó tres de las seis carreras que consiguieron los Tigres.

Con sus tres carreras empujadas, Castro llega a 17 impulsadas en lo que va de temporada, y puso en .207 su promedio de bateo.

El guardabosques dominicano Teoscar Hernández conectó cuadrangular en la cuarta entrada y los Azulejos de Toronto ganaron 4-1 a los Indios de Cleveland en el primer partido de una doble cartelera.

Hernández (8) mandó la pelota a la calle en el cuarto episodio contra los lanzamientos de Aaron Civale, sin corredores en el camino y sin outs en la entrada.