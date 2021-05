Puerto Rico acogerá una exposición sobre el musical "In The Heights" desde junio

En la imagen, el actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. EFE/Neil Hall/Archivo

San Juan, 31 may (EFE).- Una exhibición que recoge la trayectoria del musical "In The Heights", del actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, se exhibirá del 2 de junio al 2 de octubre en la Galería Lin-Manuel Miranda, en Vega Alta, municipio en la costa norte de la isla, se informó este lunes.

La exhibición "In The Heights: 20 años del Teatro al Cine" presenta la trayectoria de esta gran producción, desde sus inicios como un proyecto estudiantil que realizó Miranda cuando cursaba estudios en la Universidad Wesleyan, en el estado de Connecticut (EE.UU.), hasta llegar a Hollywood.

La galería estará abierta, de miércoles a sábado, entre las 10.00 (14.00 GMT) a 16.00 (20.00 GMT) hora local.

"In The Heights", el primer musical largo compuesto por Miranda, se convirtió en un fenómeno mundial que logró 1.184 funciones en Broadway, ganó cuatro premios Tony -incluyendo Mejor Musical- y un Grammy.

Además, triunfó en más de diez países, entre ellos, Japón, Australia, Brasil, Alemania y Dinamarca, en los que también obtuvo diversos premios.

"In The Heights", adaptada al cine y dirigida por Jon M. Chu, debutará como película el 11 de junio próximo.

En la obra se ponen de manifiesto las raíces puertorriqueñas de Miranda y recoge la esencia de los habitantes del país. Muchos de los personajes de la pieza llevan nombres y características de la familia Miranda, de su gente y de la isla.

La galería puso a disposición el servicio de recorridos virtuales solamente para personas ubicadas fuera de la isla. Para citas virtuales, el público del exterior deberá acceder la página de Facebook Galería Lin-Manuel Miranda, y coordinar su reservación accediendo el botón "Book now".

Una exhibición similar se presentará en Nueva York, específicamente en The Hispanic Society Museum & Library, en colaboración con Northern Manhattan Arts Alliance, del 9 de junio al 14 de agosto de este año.