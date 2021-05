Paraguay espera acceder a una parte de los 80 millones de vacunas de EE.UU.

En la imagen, el canciller de Paraguay, Euclides Acevedo. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 31 may (EFE).- Paraguay, con 9.000 fallecidos por la covid, espera poder acceder a una parte de los 80 millones de vacunas que Estados Unidos pondrá a disposición del resto del mundo y que tienen como objetivo principal a los países de Latinoamérica, según anunció este lunes el canciller Euclides Acevedo.

Acevedo participó en una reunión en el Palacio de Gobierno con el presidente Mario Abdo Benítez y el encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Asunción, Joe Salazar, con la agenda centrada en las vacunas contra la covid, que en Paraguay no han llegado de forma masiva.

Aunque Acevedo y Salazar destacaron la "buena conversación", ninguno de los dos precisó hechos concretos sobre montos o fechas.

"La conversación que tuvimos hoy con nuestros amigos de la Embajada de EEUU es para insistir en la importancia que significan para nosotros las vacunas. Todos sabemos que hay 80 millones de vacunas de la Administración Biden, pero para 30 países y eso va a significar seguramente una distribución equitativa", comentó el canciller a los medios tras la reunión.

Salazar también habló con cautela para evitar "dar expectativas" y confió en poder compartir "buenas noticias" en las próximas semanas.

"Hay muchos países que nos han pedido ayuda en este asunto. Depende de cuánto podemos compartir con nuestros aliados, con nuestros amigos. Queremos asegurar que somos equitativos en la distribución de estas vacunas", añadió el encargado de Negocios de la Embajada estadounidense.

A mediados de mayo, el Gobierno de Estados Unidos anunció la donación mundial de 80 millones de vacunas contra el coronavirus, 60 millones ya prometidos de la vacuna de Astrazeneca, que este país no utilizaba, junto con otros 20 millones de las marcas que sí tiene aprobadas y que ha administrado, Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson.

EE.UU. trabajará con el mecanismo Covax, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para efectuar el reparto de su donación.

Paraguay ha tenido dificultades para el acceso a la compra de vacunas y buena parte de las que ha recibido hasta el momento procedían de donaciones de otros países.

La escasez de vacunas obligó hace unas semanas a las autoridades paraguayas a suspender la campaña de vacunación en seis departamentos del país hasta la llegada de nuevas dosis la semana pasada.

Acevedo aseguró este lunes que, según las informaciones del Ministerio de Salud, esta semana llegarán 134.400 dosis del mecanismo Covax y, también, 100.000 vacunas donadas por Catar, de acuerdo con la confirmación del embajador paraguayo en Doha.