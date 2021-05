Paraguay enfrenta récord de muertos covid con pocas vacunas

A healthcare worker wearing personal protective equipment (PPE) administers a Covid-19 PCR swab test patients at the Clinical Public Hospital in San Lorenzo, Paraguay, on Friday, March 26, 2021. Taiwan donated helicopters and Covid-19 drugs to its one remaining South American ally this week amid reports that China is pressuring Paraguay to break with Taipei in exchange for vaccines.

(Bloomberg) -- Contener la pandemia es difícil, incluso para países que cuentan con tasas de vacunación envidiables como Chile y Uruguay. Así que, habrá que considerar el caso de Paraguay, que ahora vive uno de los peores brotes del mundo en medio de una escasez de vacunas, y con pocas de ellas en camino.

Durante los primeros meses de la pandemia en 2020, el país sin salida al mar en el corazón de América del Sur logró, contra todo pronóstico, contener el virus después de que cerró sus fronteras y ordenó un confinamiento anticipado. Sin embargo, ahora, los enfermos están muriendo por falta de camas de cuidados intensivos, a medida que la variante P1, altamente contagiosa y que comenzó en el vecino Brasil, se propaga a la par de la fatiga pública con las medidas de prevención y la escasez de vacunas.

Paraguay, donde el covid-19 ha matado a más de 8.800 personas, ahora es el país con la tasa de muerte per cápita más alta en los últimos 7 días con casi 109 muertes por 1 millón de personas, según datos compilados por Bloomberg. Uruguay, que al igual que Paraguay comparte frontera con Brasil, ocupó el lugar durante semanas y actualmente ocupa el segundo lugar.

Las muertes y los contagios continuarán probablemente aumentando en los próximos dos meses hasta que el programa de vacunación y las restricciones de movilidad comiencen a reducirlas, dijo Guillermo Sequera, un alto funcionario del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social quien lidera el equivalente de Paraguay a los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.

“Lo importante no es estar en el horno”, dijo en una entrevista telefónica desde Asunción. “Sino estar allí, el menor tiempo posible”.

La indignación pública generada por la escasez de vacunas y medicamentos contra el covid-19 se desbordó en marzo con días de protestas en las calles que exigían la destitución del presidente, Mario Abdo Benítez. El respaldo de última hora de una facción rival del gobernante Partido Colorado le permitió al mandatario evitar por poco el inicio de los procedimientos de juicio político.

La llegada de más vacunas y la capacidad histórica del establishment político para amortiguar las tensiones sociales a través del clientelismo significan que es poco probable que Paraguay sufra las violentas protestas que han estallado recientemente en otras naciones sudamericanas, dijo Luis Ortiz, sociólogo del Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay.

“Considero que la estabilidad política va a continuar y no va a haber grandes convulsiones sociales”, señaló.

El Gobierno de Abdo Benítez ha obtenido alrededor de 707.000 de los 8,9 millones de vacunas compradas o acordadas como donaciones. Eso significa que Paraguay solo tiene suficientes vacunas disponibles para inocular por completo a 5% de sus 7 millones de habitantes.

Hasta ahora Paraguay ha administrado solo 304.725 vacunas, lo que significa que 3,5% de la población ha recibido una primera dosis y solo 0,7% se considera completamente inmunizado, según el rastreador de vacunas de Bloomberg.

Países como Chile y Uruguay, que han cubierto completamente a 41% y 28% de la población con vacunas respectivamente, continúan viendo un aumento en los casos.

Los contratos para comprar millones de vacunas a través del programa de Covax de la Organización Mundial de la Salud, así como los acuerdos con compañías farmacéuticas en Rusia e India, aún no han producido entregas significativas.

La propia crisis de covid-19 de la India probablemente retrasará el envío de los 2 millones de disparos que Paraguay compró a Bharat Biotech. La falta de relaciones diplomáticas del país con China, es uno de los 15 países que todavía reconocen a Taiwán, significa que no puede comprar fácilmente vacunas a los fabricantes que han estado ocupados suministrando millones de dosis a otros países en desarrollo.

Los casos de corrupción también han salido a la luz con el Ministerio de Salud detectando alrededor de 500 casos de personas que podrían haber recibido vacunas fuera de turno. A principios de este mes, el escándalo provocó la renuncia de la senadora del Partido Colorado, Mirta Gusinky.

Mientras tanto, miles de paraguayos desesperados con dinero para pasajes aéreos y hoteles se han sumado a la avalancha de latinoamericanos que vuelan a Estados Unidos en busca de vacunas.

El Gobierno cree que aproximadamente la mitad de los 6.000 a 7.000 paraguayos que volaron a Estados Unidos este año se vacunaron, dijo Sequera, citando una encuesta reciente.

Paraguay podría aún reducir las muertes si logra inmunizar a 30% de su población mayor de 50 años y a los jóvenes con condiciones de salud preexistentes que hoy representan alrededor de 90% de los decesos muertes, dijo. La propagación de la variante P1 pone cada vez más fuera de alcance la inmunidad colectiva.

“Lo importante es vacunar a los vulnerables”, dijo Sequera. “El virus sigue circulando, pero con una mortalidad cada vez menor”.

