Pandemia en India agudiza una de las peores brechas de género

(Bloomberg) -- Las mujeres en India sufrieron de manera desproporcionada debido al brote de coronavirus el año pasado y una vez más se encuentran en el extremo receptor de la segunda ola de la pandemia, lo que se suma a los riesgos de la recuperación económica.

Desde salarios más bajos hasta pérdida de trabajo y un ritmo de vacunación más lento que el aumento de la mortalidad, las mujeres han sido impactadas más severamente que los hombres en India, según una muestra representativa de datos compilados por Bloomberg News. También les va mal en comparación con mujeres de todo el mundo en parámetros como el trabajo no remunerado en el hogar y la salud mental.

El agravamiento de la brecha de género no solo está deshaciendo años de progreso hacia la equidad, sino que también amenaza con retrasar la recuperación de la tercera economía de Asia de una recesión sin precedentes el año pasado al erosionar la productividad.

Los cierres provinciales por parte de los Gobiernos estatales para romper el ciclo de transmisión del virus perjudicaron la actividad económica, lo que a su vez resultó en la pérdida de más de 17 millones de empleos en los últimos dos meses. El impacto fue especialmente severo para las mujeres, con una tasa de desempleo disparada hasta 17%, más del doble de la tasa para los hombres, según datos de la firma de investigación privada Center for Monitoring Indian Economy Pvt.

Varias mujeres que perdieron sus trabajos no buscaron uno nuevo, según muestran datos de CMIE. Los jóvenes y las mujeres son los que más sufren en tiempos de crisis económica, dijo Mahesh Vyas, director gerente de la firma de investigación. “Dicen que es demasiado difícil manejar el trabajo en este tipo de entorno”, dijo. “Hay que viajar mucho. La solución es tener una infraestructura que permita a las mujeres salir y regresar con seguridad”.

Muchas de las que lograron mantener sus trabajos enfrentaron una caída en los salarios. Los ingresos de las mujeres han bajado drásticamente y fueron asociados inversamente con un fuerte aumento en los casos de nuevos virus en India. En una encuesta realizada por The Nudge Foundation, las mujeres informaron una reducción de más del 76% en los ingresos semanales debido a los cierres para controlar la pandemia. Tuvieron que acudir a sus ahorros y tuvieron problemas relacionados con la alimentación y la salud.

Los problemas de salud mental y física afectaron la capacidad de las mujeres para trabajar en India, y el impacto fue más severo de lo que se sintió a nivel mundial, según una encuesta reciente de Deloitte. Esto puede ampliar aún más la brecha de género de India. Menos de una cuarta parte de las mujeres en India están en la fuerza laboral, que se encuentra entre las tasas más pobres del mundo, y ganan un 35% menos en promedio que los hombres.

Si bien casi la mitad de los 1.300 millones de habitantes del país son mujeres, están rezagadas con respecto a los hombres en términos de vacuna. Del 85% de las mujeres que estaban al tanto de la campaña de inoculación, solo el 39% estaban dispuestas a vacunarse, según la encuesta de The Nudge.

“La razón de la duda frente a la vacuna, especialmente entre las mujeres, podría deberse a muchas razones”, dijo Bhaskar Chakravorti, decano de negocios globales en la escuela Fletcher en Tufts University. “Las mujeres tienden a estar al final de la fila en el hogar para acceder a muchos servicios, desde cuidado de la salud hasta la educación y el acceso a un teléfono móvil. Como cuidadoras tradicionales de la familia, se someten a las necesidades de los demás, o esa decisión la toman los hombres”.

Nota Original:India Pandemic Worsens One of the World’s Worst Gender Gaps

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.